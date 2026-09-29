GROSSETO – La Consulta comunale per le Disabilità esprime il proprio apprezzamento per l’importante iniziativa che introduce nei teatri di Grosseto la tecnologia Auracast, a supporto delle persone con difficoltà uditive.

«Come Consulta vogliamo ringraziare l’assessore Agresti, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli uffici comunali che hanno lavorato per rendere possibile questo progetto, per aver ascoltato una parte delle esigenze e delle richieste che abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione» afferma la consulta in una nota.

«È un segnale importante, perché dimostra che quando le istituzioni ascoltano le persone e le loro necessità, è possibile trasformare le richieste in azioni concrete. La possibilità per le persone con difficoltà uditive di assistere agli spettacoli teatrali attraverso un sistema accessibile e senza costi aggiuntivi rappresenta un passo avanti verso una città più inclusiva. Significa dare a tutti la possibilità di partecipare alla vita culturale e sociale della propria comunità, senza che una disabilità diventi un ostacolo alla partecipazione».

«Per noi l’inclusione non significa soltanto abbattere le barriere architettoniche. Significa anche poter vivere pienamente la quotidianità della città, partecipare agli spettacoli, agli eventi, alla cultura, allo sport e a tutti quei momenti di socialità che fanno parte della vita di una comunità» dichiara la presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto Valentina Corsetti.

«L’introduzione di Auracast nei teatri di Grosseto è quindi un risultato che accogliamo con soddisfazione e che speriamo possa essere solo l’inizio di un percorso sempre più ampio. Ringraziamo l’assessore Agresti, il sindaco e gli uffici del settore cultura, i tecnici per aver ascoltato una parte di noi, per aver compreso un bisogno concreto e per aver contribuito a trasformarlo in una risposta concreta. Come Consulta continueremo a fare la nostra parte, portando all’attenzione dell’Amministrazione le esigenze delle persone con disabilità e collaborando affinché Grosseto possa diventare sempre più una città dove nessuno venga lasciato indietro e tutti possano sentirsi parte della comunità».

«Perché l’inclusione non è soltanto una parola: è la possibilità concreta di vivere la propria città, insieme agli altri».