GROSSETO – Doppio appuntamento e altrettante soddisfazioni nello scorso weekend per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati a Battipaglia, nella Finale Tirreno dei Campionati di Società Allievi, e a Lucca, nei Campionati Toscani Ragazzi.

In terra campana il risultato migliore dei biancorossi è arrivato dal settore lanci con Anselme Faragli, primo nel disco Allievi con 40,78 metri. Sul podio anche Filippo Bonucci, secondo nei 3000 metri in 9:13.58, mentre Thomas Nencini ha chiuso al terzo posto i 400 metri ostacoli con 54.96.

Secondo posto anche per la staffetta 4×100, composta da Tommaso Duchini, Giorgio Laganga, Thomas Nencini e Anselme Faragli, che ha fermato il cronometro a 43.87.

Gli altri risultati hanno visto Davide Borselli sesto nei 1500 metri con 4:32.62 e ottavo negli 800 metri con 2:14.46; Giorgio Laganga sesto nei 100 metri con 11.58 e Tommaso Duchini decimo nei 200 metri con 25.27.

La Finale Tirreno è stata un ulteriore confronto di livello nazionale nel percorso di crescita della formazione Allievi che, in virtù di un team ridotto e dei soli otto punteggi messi in cascina, ha chiuso la rassegna al decimo posto.

A Lucca, nei Campionati Toscani Ragazzi (Under 14), Niccolò Cianti (foto in basso) è stato protagonista di una doppia presenza sul podio: terzo nei 60 metri con 8.16 e terzo nei 60 metri ostacoli con 9.35. Il giovane classe 2014, in entrambi i casi, si è aggiudicato il titolo regionale dedicato agli atleti al primo anno di categoria.

Doppio piazzamento anche per Giacomo Buggiani (foto in alto), secondo nei 2000 metri di marcia con 10:00.21 e quinto nel vortex con 50,24 metri. Nella marcia femminile quinto posto per Nicol Campitelli sui 2000 metri, in 11:12.72. Anche Buggiani sale sul gradino più alto del podio nella gara di marcia tra coloro al primo anno di categoria e, a livello puramente statistico, la prestazione offerta rappresenta la migliore mai marciata in Toscana nella sua fascia di età.

Tra gli altri piazzamenti nelle prime posizioni, Libero Santi ha concluso terzo i 1000 metri in 3:01.69, mentre Gabriela Baldi è stata quinta nei 60 ostacoli con 10.45.

Gli altri risultati dell’Atletica Grosseto Banca Tema:

Andrea Giomarelli, 13esimo nei 2000 metri di marcia (12:15.06); Alice Leporini, 15esima nella marcia (13:07.37); Stella Bellagotti, 17esima (13:09.82); Ginevra Piani Gasperini, 11esima nell’alto con 1,25 e 23esima nei 60 metri con 9.25; Cecilia Simoni, nona nel vortex con 32,24 m; Daniele Maria Costanzo, nono nel vortex con 45,20 e 17esimo nel peso con 8,68; Noemi De Angelis, 14esima nel peso con 6,90; Sole Favole Bossini, 27esima nei 1000 metri con 3:52.18; Giovanni Tomei, 21esimo nei 60 metri con 9.13 e 26esimo nei 1000 metri con 3:33.66; Edoardo Mangiavacchi, 17esimo nel salto in lungo con 4,22.

Per il settore Ragazzi si è trattato di un confronto utile soprattutto in prospettiva futura, con diversi atleti capaci di inserirsi nelle prime posizioni delle rispettive specialità e una presenza articolata tra corse, ostacoli, marcia, salti e lanci.