GROSSETO – Un sudario monumentale, portato in corteo fino in centro città, per non dimenticare.

«Ci siamo sentite tutte e tutti e sommersi e ci siamo vergognati per noi e per i nostri vicini; ci siamo sentiti inutili e vinti. Di fronte a una società civile che si muove inascoltata e a istituzioni nazionali ed europee silenziose e quindi complici, abbiamo pensato che bisognava fare tutto il possibile per coprire questo danno e per non dire, domani: non sapevo».

Con queste motivazioni profonde e dolorose, la rete delle associazioni e dei collettivi del territorio grossetano presenta la tappa cittadina del “Sudario dei Bambini di Gaza”. Il sudario sarà portato in piazza Dante giovedì 1° ottobre 2026 con un corteo che partirà alle ore 17.00 da piazza Rosselli. L’iniziativa, passando per le vie Fallaci, Manetti, Xinemes, per entrare nel centro storico di Grosseto da Porta Corsica, terminerà con un incontro pubblico e interventi di giovani e attivisti, davanti al palazzo della Provincia.

L’evento, che ha anche il patrocinio della Provincia di Grosseto, sta attraversando tutta l’Italia. Nasce originariamente dall’impegno dei volontari di “Carnia per la pace”, che ha trascritto su un imponente drappo bianco lungo 25 metri e largo 7,5 metri i nomi di 18.457 bambine e bambini palestinesi uccisi a Gaza dall’esercito israeliano a partire dal 7 ottobre 2023. «Si tratta di una raccolta drammatica che riporta le vittime fino allo scorso mese di luglio, ma che purtroppo non può contenere i nomi dei tanti, troppi piccoli uccisi nei mesi successivi e che continuano a cadere», ricordano i promotori.

L’iniziativa nasce dall’input di Paola Fagnani (Libreria delle Ragazze) e dal gruppo di donne grossetane che da oltre un anno si ritrova in piazza a Grosseto per dire no alla guerra, ogni giovedì “In silenzio per la pace”. Proprio il gruppo del silenzio è stato quello ad avere più voce, parlando con i volontari friulani e sentendo la necessità viscerale di condividere questa esperienza di scendere in piazza con un’iniziativa dedicata ai bambini.

«L’idea è stata condivisa insieme alle altre realtà cittadine e ha raccolto subito ampia adesione. Il sudario è una piccola ancora e un gesto d’amore rivolto alle madri palestinesi che soffrono per queste immense e irreparabili perdite – proseguono gli organizzatori -La manifestazione grossetana si pone l’obiettivo di denunciare la gravità della tragedia umanitaria in corso e chiedere con forza di fermare il genocidio. Sarà un momento di profondo e composto raccoglimento collettivo per dare voce a chi non ce l’ha più, cercando di scuotere le coscienze della società civile e delle istituzioni di fronte alle atrocità della guerra».

Il comitato promotore locale, composto da un’ampia e trasversale rete di associazioni, collettivi, enti e realtà sindacali del territorio, rivolge un appello accorato a tutti i grossetani: «Partecipate numerosi per aiutarci a sostenere il sudario e portate con voi un fiore per ogni bambina e bambino ucciso».

L’evento, come tengono a ricordare gli organizzatori, si svolgerà in un clima di pace, rispetto e silenzio, unendo la comunità in un atto di umana e profonda solidarietà.

Le realtà promotrici e aderenti all’iniziativa: Arci Comitato Territoriale di Grosseto, Circolo Arci Raccontincontri, Cgil Grosseto, Anpi Grosseto, Collettivo women talking, Associazione Olympia De Gouges, Coordinamento per la Pace Grosseto, Circolo Arci Khorakhanè, Teatro Studio, Collettivo Diritti in Palestina, Associazione L’Altra Città, Associazione L’Altra città nel mondo, Arci Servizio Civile Grosseto, Associazione Rosa Parks, Collettivo Officina giovani antifascisti (Oga), Caritas, Uscita di Sicurezza, Clan, Festambiente, Kansassiti, Il Giardino degli Arcieri, Ass. Grossetana Genitori bambini portatori di handicap, Fondazione Il Sole Onlus, Isgrec.