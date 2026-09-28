SANTA FIORA – Dopo Semproniano e Castel del Piano, la pulizia degli alvei e delle sponde ha interessato il territorio di Seggiano e in questi giorni sono in corso a Santa Fiora.

A Seggiano sono stati fatti interventi puntuali sul fosso Matrolla, il torrente Vetra, il fosso Rofinale e il fosso di Cerreto. A Santa Fiora l’intervento interessa alcuni corsi d’acqua nella zona a valle del capoluogo, tra cui Fosso del Putrido, Fosso delle Valli, Fiume Fiora e suoi affluenti. In questa zona i corsi d’acqua da tanti anni non venivano manutenuti e comunque nel territorio di Santa Fiora gli interventi proseguiranno su altri corsi d’acqua.

«Così facendo l’Unione dei Comuni con propri uomini e mezzi contribuisce a dare risposte sul territorio dell’Amiata grossetana sul tema della bonifica – afferma Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana – alleggerendo il carico di lavoro del Consorzio. Nel triennio 2025-2027 l’Unione svolge annualmente interventi di manutenzione per 100mila euro sui corsi d’acqua minori, previsti dal PAB – Piano Annuale di Bonifica».

«Gli interventi riguardano lo sfalcio della vegetazione, la pulizia degli alvei, la riprofilatura e la rimozione del materiale che può ostacolare il regolare deflusso delle acque – spiega Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso con delega alla Forestazione nella Giunta dell’Unione – La cura del reticolo idraulico minore è fondamentale per il corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di piogge intense per evitare allagamenti e danni alle strade».