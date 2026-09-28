GROSSETO – Entra nel vivo la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2026/2027 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo. Dopo la presentazione del nuovo cartellone, il pubblico potrà assicurarsi il proprio posto per una stagione che porterà al Teatro degli Industri e al Teatro Moderno 23 rappresentazioni, con alcuni dei protagonisti più conosciuti della scena italiana.

La vendita degli abbonamenti sarà effettuata esclusivamente previo appuntamento alla biglietteria del Teatro degli Industri. Da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre sarà possibile riconfermare il proprio abbonamento; da lunedì 5 a sabato 10 ottobre la riconferma potrà essere effettuata anche con cambio della poltrona o della tipologia di abbonamento. In quest’ultimo caso, qualora non fossero disponibili posti di gradimento, sarà comunque possibile mantenere quello assegnato nella precedente stagione.

Da mercoledì 14 a martedì 20 ottobre sarà invece la volta dei nuovi abbonamenti, sempre previo appuntamento. Per prenotarsi è possibile telefonare ai numeri 0564 488064 e 334 1030779, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, oppure presentarsi direttamente alla biglietteria del Teatro degli Industri. L’abbonamento è nominativo, non può essere ceduto a terzi e non può essere ristampato.

Diverse le formule di abbonamento disponibili, per acquistare i biglietti c’è a disposizione anche il nuovo sito

Per il Teatro degli Industri sono previsti un abbonamento a otto spettacoli e due formule da cinque spettacoli, mentre per il Teatro Moderno è disponibile la formula da cinque spettacoli. È possibile inoltre scegliere l’abbonamento completo Industri + Moderno. Prezzi e combinazioni variano in base al settore e alla tipologia scelta.

Da venerdì 23 ottobre partirà anche la vendita dei singoli biglietti online sul sito www.teatroindustri.it. Da mercoledì 28 ottobre sarà inoltre possibile acquistarli al botteghino nelle giornate di programmazione, dalle 19.00 alle 21.00, anche per gli altri spettacoli della stagione.

Confermate anche le opportunità rivolte ai più giovani. Il “Biglietto futuro under 30”, in collaborazione con Unicoop, e lo “Speciale Università della Toscana”, riservato ai possessori della Carta Studente della Toscana, prevedono il posto unico a 8 euro. Per l’acquisto dei titoli della stagione possono essere utilizzati anche i voucher della Carta del Docente e della Carta della Cultura e del Merito.

Tutte le informazioni sulla stagione, sugli spettacoli e sulle modalità di acquisto sono disponibili anche sul nuovo sito dei Teatri di Grosseto, www.teatroindustri.it.

Per informazioni è possibile contattare i Teatri di Grosseto al numero 334 1030779 o scrivere a [email protected]. La biglietteria del Teatro degli Industri risponde al numero 0564 488064.