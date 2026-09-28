ORBETELLO – Il Comune di Orbetello e l’Azienda Usl Toscana Sud Est rafforzano la collaborazione per la promozione della salute e del benessere della comunità attraverso un protocollo d’intesa che consentirà di recuperare, rinnovare e riqualificare alcuni spazi verdi comunali, rendendoli maggiormente fruibili per lo svolgimento dell’attività fisica e dotandoli di aree attrezzate per l’attività fisica all’aperto.

L’accordo rientra nel progetto “Sintesi”, sviluppato nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Pnrr, Linea 1.2 “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”. L’iniziativa punta sulla promozione dell’attività fisica e sulla fruizione degli spazi verdi e blu come strumenti di prevenzione primaria e di diffusione di corretti stili di vita.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 266 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione del verde urbano nel Comune di Orbetello per la prevenzione primaria e l’educazione alla salute, finalizzati alla promozione di corretti stili di vita, in attuazione del progetto “Sintesi/Sin” e in esecuzione del protocollo d’intesa con l’Azienda USL Toscana Sud Est.

Le aree, ritenute idonee per quella tipologia di intervento, sono: l’Area n. 1 in località “La Spiaggetta”, nel quartiere Neghelli a Orbetello; l’Area n. 2, sempre nel quartiere Neghelli, in zona skate park; e l’Area n. 3 in via Sardegna, nella frazione di Albinia.

In questi spazi saranno realizzati gli interventi previsti dal progetto Sintesi, con l’allestimento o il rinnovo di aree attrezzate per l’attività fisica all’aperto e la riqualificazione degli spazi verdi. Le aree saranno utilizzate per le attività outdoor promosse nell’ambito del progetto e saranno fruibili anche dai singoli cittadini, mettendo così a disposizione della comunità nuovi spazi dedicati al benessere e all’attività fisica.

Per la realizzazione degli interventi l’Azienda USL Toscana Sud Est metterà a disposizione del Comune, tramite fondi Pnrr, un budget fino a 100mila euro oltre Iva, destinato al rimborso delle spese sostenute. Una prima quota di 40mila euro sarà erogata alla sottoscrizione del protocollo, mentre la parte restante, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto, sarà riconosciuta a fronte della rendicontazione finale delle attività.

«Esprimiamo grande soddisfazione per questo accordo – dichiara il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – e ringraziamo l’Azienda USL Toscana Sud Est, in particolar modo la dottoressa Roberta Caldesi, per l’impegno e per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Si tratta di una collaborazione che ci permette di intervenire concretamente su tre aree pubbliche e, allo stesso tempo, di promuovere prevenzione, attività fisica e corretti stili di vita. Grazie a queste risorse potremo riqualificare spazi che resteranno a disposizione della comunità, con interventi che uniscono la cura del territorio alla tutela della salute e alla qualità della vita dei cittadini».

Il progetto prevede inoltre attività di comunicazione e di coinvolgimento della comunità locale, finalizzate a promuovere l’iniziativa e a favorire la conoscenza e la fruizione degli spazi, diffondendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e tutela della salute.

A breve è prevista la sottoscrizione del protocollo d’intesa.