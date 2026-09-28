Project financing per la riqualificazione e gestione della piscina comunale ‘G.B Finetti’ di Via Lago di Marano, Grosseto – Autorizzazione alla permuta immobiliare fra privato ed amministrazione comunale per finalità di pubblica utilità. (Ginanneschi Riccardo)

Controllo sul rendiconto dell’esercizio 2024 ai sensi dell’artt. 148 bis del d.lgs N.267/2000 e 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005. Deliberazione sc_Tosc n. 156/2026/PRSE – Presa d’atto e indicazioni operative . (Rusconi Simona)