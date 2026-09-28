GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per mercoledì 30 settembre alle 9:30.
Di seguito le proposte trattate:
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Comunicazioni istituzionali;
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Comunicazione verbale seduta del 4 settembre 2026 – Presa d’atto.
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Istia Mare S.r.l. In liquidazione – acquisizione al patrimonio indisponibile dell’area di parcheggio situata in Grosseto – Fraz. Di Istia in via San Sebastiano, 50 – Accettazione della donazione offerta dalla società. (Ginanneschi Riccardo)
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Project financing per la riqualificazione e gestione della piscina comunale ‘G.B Finetti’ di Via Lago di Marano, Grosseto – Autorizzazione alla permuta immobiliare fra privato ed amministrazione comunale per finalità di pubblica utilità. (Ginanneschi Riccardo)
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Controllo sul rendiconto dell’esercizio 2024 ai sensi dell’artt. 148 bis del d.lgs N.267/2000 e 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005. Deliberazione sc_Tosc n. 156/2026/PRSE – Presa d’atto e indicazioni operative . (Rusconi Simona)
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Mozione per istituzione del bilancio intergenerazionale del comune di Grosseto, presentata dal consigliere Marchini (PD);
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Mozione per realizzazione e installazione di servizi igienici pubblici nel centro storico e nelle zone strategiche della città, presentata dalla consigliera Del Santo (Grosseto Città Aperta);
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Mozione su emergenza caldo, condizionamento e riqualificazione climatica negli asili nido e nelle scuole di Grosseto, presentata dalla consigliera Del Santo (Grosseto Città Aperta);
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Ordine del giorno sulla programmazione ed il potenziamento della rete sanitaria ospedaliera della provincia di Grosseto, con particolare riferimento alla tutela e al rafforzamento dei presidi ospedalieri periferici e dei servizi sanitari territoriali, presentato dai consiglieri Baldi (FDI), Baccetti (FDI), Bragaglia (Lista Vivarelli Colonna Sindaco), Tornusciolo (Lega Salvini Premier) e Lauretano (FDI);
- Mozione per richiesta di convocazione in audizione in Consiglio comunale del direttore generale dell’Asl Sud – Est responsabile del processo di centralizzazione della chirurgia riguardante le strutture ospedaliere della provincia di Grosseto, presentata dal consigliere Lauretano (Fratelli d’Italia);
- Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U. (Rossi Fabrizio);
- Variante al regolamento urbanistico art. 238 LRT 65/14, per la rigenerazione del PEEP di Via Dè Barberi in attuazione della proposta pinqua per la città di Grosseto – Approvazione scheda normativa “RCP_05A_Via E. Sogno” – Delocalizzazione dei volumi residenziali dei lotti 10A e 10B, ai sensi dell’art. 19 della LRT 65/2014. (Rossi Fabrizio);
- Adozione variante al piano strutturale per l’adeguamento al piano regionale cave e adozione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica ai sensi della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014 – secondo le procedure di cui all’art.32 della LRT 65/2014. (Rossi Fabrizio);
Interrogazione su informativa assessore Megale 16/09/2026 – Polizia Locale – Nos. Presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta);
Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.