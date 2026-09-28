FOLLONICA – Da 100 concorrenti a una sola certezza: Sara Del Prete è stata la prima donna a resistere fino alla nona posizione di Physical Italia, da 100 a 1, il reality show trasmesso da Netflix e prodotto da Endemol Shine Italy. Un risultato che racconta già molto, ma che non racconta tutto.

Da Lucca a Follonica, una vita nello sport

Nata a Lucca, Sara ha alle spalle una vita interamente dedicata allo sport. Il suo percorso nasce nella ginnastica ritmica, praticata a livello nazionale, e prosegue negli anni attraverso lo studio, la preparazione fisica e una costante ricerca legata al movimento e al benessere.

Atleta, ginnasta e personal trainer, Sara ha trasformato la sua passione in una professione, dedicandosi alla formazione e alla diffusione di una cultura del benessere e della preparazione fisica. Oggi vive e lavora a Follonica, presso la Palestra Atlantide, dove continua a mettere competenza, energia e passione al servizio dello sport e degli altri. Una vita intensa, divisa tra gli impegni professionali e quelli, altrettanto importanti, della sua splendida famiglia.

È con questo bagaglio che Sara è entrata in Physical Italia, un reality costruito intorno alla forza fisica, alla resistenza e alla capacità di superare i propri limiti. Prova dopo prova, però, ha dimostrato che la vera forza non si misura soltanto nei muscoli.

Si misura nel coraggio di affrontare una difficoltà senza tirarsi indietro. Nella determinazione di rialzarsi quando il corpo chiede di fermarsi. Nella lucidità di continuare a credere nelle proprie possibilità anche quando la competizione diventa sempre più dura.

E Sara questo lo ha fatto sempre.

Non solo muscoli: la forza mentale di Sara

In ogni prova ha portato con sé una combinazione rara di forza fisica e forza mentale, di grinta e sensibilità, di competitività e rispetto. Non ha mai avuto bisogno di prevaricare per dimostrare il proprio valore. Ha combattuto, ha dato tutto, ha affrontato le difficoltà con la determinazione di chi conosce il sacrificio e sa quanto lavoro ci sia dietro ogni risultato.

Ma c’è un altro elemento che ha caratterizzato il suo percorso: l’umanità.

Perché in una competizione individuale, dove l’obiettivo è inevitabilmente quello di resistere più a lungo degli altri, Sara non ha mai dimenticato il valore della squadra. Ha saputo condividere, sostenere, incoraggiare. Ha dimostrato che si può essere avversari senza smettere di essere compagni di viaggio.

Ed è forse proprio questo uno degli aspetti più belli del suo percorso.

Sara è arrivata alla nona posizione, conquistando il miglior piazzamento tra le concorrenti femminili. Un traguardo importante, soprattutto considerando il percorso iniziato con cento partecipanti e una competizione che, puntata dopo puntata, ha lasciato spazio soltanto a chi riusciva a spingersi oltre i propri limiti.

Ma la sua posizione finale è soltanto un numero. Ciò che rimane è il modo in cui ci è arrivata.

Con coraggio. Con correttezza. Con grinta. Con determinazione. Con cuore.

Con la consapevolezza di chi conosce il proprio corpo, ma anche con l’umiltà di chi sa che ogni prova può insegnare qualcosa. Con la motivazione di chi non si accontenta e con quello spirito di squadra che, anche in un contesto profondamente competitivo, le ha permesso di non perdere mai di vista le persone e i valori fondamentali in cui crede fermamente.

Sara Del Prete ha dimostrato che essere forti non significa soltanto sollevare un peso, correre più veloce o resistere qualche secondo in più.

Essere forti significa scegliere di non arrendersi.

Significa avere la testa quando il corpo è stanco. Avere cuore quando la pressione aumenta. Avere rispetto quando sarebbe più facile pensare soltanto a se stessi. E continuare a dare tutto, anche quando sai che potrebbe non essere abbastanza per arrivare alla prova successiva.

La sua avventura a Physical Italia si è fermata alla nona posizione.

La sua dimostrazione di forza, invece, è arrivata molto più lontano.

E se il programma cercava di stabilire chi fosse capace di resistere di più, Sara ha lasciato una risposta che va oltre qualsiasi classifica: la vera forza è quella che riesce a tenere insieme corpo, mente e cuore.

E Sara, in questo percorso, li ha messi tutti in campo.

Il percorso di Sara Del Prete a Physical Italia: da 100 a 1

Un percorso costruito sulla tecnica, la resilienza, l’agilità e la capacità di non arrendersi mai.

Il Plank da 33 minuti e 46 secondi

Fin dalla prima prova, Sara Del Prete ha dimostrato che, in un’arena popolata da campioni, atleti professionisti e concorrenti dalla straordinaria prestanza fisica, la forza non si misura soltanto in centimetri di muscoli. La sua è stata una gara costruita soprattutto su tecnica, equilibrio, rapidità, intelligenza tattica e capacità di spingersi oltre i propri limiti.

Già nella prova del Plank, che ha aperto la competizione e contribuito alla prima importante selezione dei concorrenti, Sara si è distinta, arrivando a 33 minuti e 46 secondi, classificandosi tra i migliori 40 dei 100 partecipanti.

Un risultato che le ha consentito di accedere alla seconda sfida, il Duello, con un importante vantaggio: la possibilità di scegliere la propria avversaria nel combattimento nell’Arena dell’Agilità.

Il Duello contro Anastasia Bagaglini

Sara sceglie Anastasia Bagaglini, campionessa mondiale di calcio freestyle. Una scelta compiuta con sportività e rispetto, senza cercare di sfruttare la posizione privilegiata che il risultato della prima prova le aveva garantito.

Per Sara si trattava di affrontare un terreno quasi completamente nuovo: non aveva infatti una vera esperienza nel combattimento. Eppure, anche in questa circostanza, ha saputo mettere a frutto qualità che fanno parte del suo bagaglio atletico da sempre: prontezza di riflessi, rapidità di movimento, capacità di leggere la situazione e soprattutto di aspettare il momento giusto per affondare lo scatto decisivo.

È riuscita così a superare l’avversaria e a conquistare un altro importante passaggio. Una prova che, nel montaggio televisivo, ha avuto uno spazio piuttosto limitato rispetto a quanto Sara era riuscita a fare nell’arena.

Quando la ginnastica ritmica diventa un’arma

Poi è arrivato uno dei momenti più delicati della competizione: la formazione delle squadre.

Ed è proprio qui che la fisicità apparentemente più esile di Sara sembrava poter diventare un limite. Più volte, infatti, è stata lasciata fuori dalle scelte dei concorrenti, probabilmente considerata meno adatta alle prove di forza rispetto ad atleti più imponenti e muscolosi.

Ma Physical Italia ha dimostrato ancora una volta quanto sia difficile prevedere il risultato semplicemente guardando il fisico di un atleta.

Nella terza prova, il ponte sospeso e i sacchi di sabbia, infatti, quelle che potevano sembrare debolezze si sono trasformate nelle sue armi migliori. Gli anni di ginnastica ritmica praticata a livello agonistico hanno lasciato in Sara un patrimonio atletico fatto di equilibrio, coordinazione, controllo del corpo, precisione dei movimenti e plasticità.

Qualità preziose in una prova nella quale non bastava essere forti: occorreva anche muoversi con agilità e sfruttare il proprio corpo nel modo più efficace possibile.

E Sara lo ha fatto, contribuendo in maniera determinante alla prestazione della propria squadra nella Sala del Tempio e alla conquista del passaggio del turno.

Esclusa dalla squadra, ma pronta a rientrare

Sembrava un ulteriore passo avanti verso la parte finale della competizione. Poi, però, è arrivata la doccia fredda.

Il regolamento prevedeva che ogni caposquadra dovesse indicare un componente da eliminare. Sara è stata scelta e, per qualche momento, quella decisione è sembrata mettere definitivamente la parola fine alla sua avventura.

Pur non essendo mai stata sconfitta nelle prove e sul campo, per quella scelta sembrava essere arrivato il momento dell’uscita.

Ma Physical Italia aveva ancora una carta da giocare.

I concorrenti esclusi dalle rispettive squadre sono infatti diventati una nuova formazione, chiamata a rientrare in gioco attraverso una nuova sfida contro le squadre ancora in gara.

È così che Sara è tornata nell’arena insieme a Emanuele Bruno, Tommaso Nisi e Pietro Checchi, formando un quartetto nato dagli esclusi ma capace di trasformare quella che sembrava una condanna in una straordinaria occasione di riscatto.

La rinascita del Team Bruno

Il Team Bruno, una vera squadra «risorta dalle ceneri», è stato chiamato ad affrontare una delle prove più spettacolari della competizione: la Corsa con le Bighe, una sfida ispirata alle antiche competizioni del Circo Massimo e costruita su una combinazione durissima di potenza, velocità, coordinazione e resistenza.

Il regolamento prevedeva di trascinare una biga del peso di 100 chili, caricata con pesi progressivamente maggiori attraverso una staffetta, mettendo alla prova non soltanto la preparazione fisica individuale, ma anche la capacità dei componenti di sostenersi e coordinarsi.

Ed è proprio questo che ha fatto la differenza per il Team di Sara: grinta, desiderio di riscatto, tenacia e incoraggiamento reciproco.

Una squadra che aveva tutto da dimostrare e che, proprio per questo, ha affrontato la prova con una determinazione straordinaria, riuscendo a vincere la propria manche e a conquistare l’accesso alla fase successiva.

Sara parte per prima contro due campionesse mondiali, la nuotatrice Federica Pellegrini e la judoka Rosalba Forciniti, riuscendo a staccarle di svariati metri e consentendo alla squadra di avere un buon margine di tempo per chiudere la manche al primo posto.

La Corsa con le Bighe ha segnato un passaggio decisivo della competizione verso la selezione dei concorrenti finalisti.

Restano in 14, soltanto due donne

A quel punto erano rimasti soltanto 14 concorrenti.

E tra loro appena due donne: Sara Del Prete e la campionessa del mondo di judo Susy Scutto.

La competizione entrava così nella fase conclusiva e il gioco di squadra veniva definitivamente archiviato.

Da ora in poi: tutti contro tutti.

La Griglia degli Eroi: l’ultima sfida

La prova è quella della «Griglia degli Eroi», una delle sfide più dure dell’intero programma: i concorrenti devono rimanere sospesi sull’acqua, aggrappati con la sola forza delle braccia a una griglia, resistendo il più a lungo possibile.

I primi otto a cedere saranno eliminati, mentre soltanto i sei superstiti conquisteranno l’accesso alla sfida finale.

Per Sara è stata una prova estrema, nella quale ha scelto di non risparmiarsi. Ha continuato a resistere anche quando lo sforzo era diventato durissimo e il corpo cominciava a presentare il conto.

Quando Susy Scutto ha ceduto, Sara è rimasta l’unica donna ancora appesa alla griglia, conquistando un risultato simbolicamente importante: in quel momento, tra i 10 concorrenti ancora rimasti, era l’ultima rappresentante femminile in gara.

Trentatré minuti appesa alla griglia

Poi, però, la prova ha imposto il suo limite.

La Griglia degli Eroi era una sfida dominata dalla forza di presa e dalla capacità di mantenere a lungo la tensione di braccia e spalle. Sara ha spinto il proprio corpo fino al limite estremo, ma alla fine, complice anche un infortunio, le sue braccia hanno ceduto e dopo 33 minuti è stata costretta a lasciarsi cadere.

Il suo percorso si è così concluso al 9° posto assoluto su 100 concorrenti, prima tra tutte le donne in gara.

Nona assoluta, prima tra le donne

Un risultato che racconta molto più di una semplice posizione in classifica.

Sara è entrata nell’arena come una personal trainer e atleta proveniente da una disciplina – la ginnastica ritmica – molto diversa da quelle di molti dei suoi avversari.

Si è trovata a competere contro campioni olimpici, atleti professionisti e specialisti di discipline di combattimento e forza, affrontando prove nelle quali ogni volta venivano richieste qualità differenti.

E ogni volta ha trovato il modo di mettere in campo le proprie.

Non ha vinto perché era la più forte. Sara ha dimostrato di poter essere competitiva perché sapeva come usare la propria forza.

L’equilibrio costruito negli anni di ginnastica ritmica, la rapidità, la coordinazione, la capacità di leggere le situazioni, la resistenza e una determinazione silenziosa le hanno permesso di arrivare là dove, per più di una volta, qualcuno aveva pensato che non sarebbe arrivata.

È stata una gara fatta di cadute e rientri, di esclusioni trasformate in opportunità, di prove vinte e di limiti affrontati senza tirarsi indietro.

E forse è proprio questo il tratto più significativo del suo Physical Italia: Sara non ha mai avuto bisogno di essere la concorrente più imponente dell’arena per riuscire a lasciare il segno.

Ha trovato, prova dopo prova, il modo di trasformare la propria apparente fragilità in una forma diversa di forza.