GROSSETO – Nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, si è svolto presso il campo macerie sito a Rosignano Marittimo. in provincia di Livorno, un importante addestramento regionale su maceria.

Presenti circa trenta unità tra cani in formazione e cani già abilitati.

Tra i gruppi presenti all’addestramento era presente anche il gruppo provinciale di Grosseto con i cani Spiro, Pago, Kismi e Lucky, che hanno affrontato diverse prove di ricerca con differenti difficoltà riscontrate sul campo, riuscendo comunque a effettuare le ricerche con successo.

Si tratta di cani cosiddetti plurispecializzati, che svolgeranno quindi doppia specialità: ricerca in superficie e ricerca su maceria. Un percorso formativo voluto per poter garantire una risposta ancora più efficace in caso di calamità e necessità operative.

«Continua la formazione del gruppo provinciale Vab Grosseto unità cinofile – dice il referente Simone Chelli -. In questo modo la Vab avrà a disposizione cani sempre più preparati per l’attività di ricerca e soccorso».