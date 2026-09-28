FONTEBLANDA – Dal 23 al 26 settembre il Polo Club La Ginevra, alle porte di Roma, ha ospitato la seconda edizione della Coppa Giovanni Maria Pira, appuntamento che unisce sport, memoria e comunità. Quattro le squadre in campo nel torneo 0/4 HCP: La Ginevra Polo Team, Impresion Polo Team, Ermelinda Polo Team e Tenuta Sirente Polo Team, con la partecipazione di giocatori, amici e sostenitori del club, tra cui l’avvocato Angelo D’Ambrogio e il notaio Antonio Matella. Alle premiazioni della squadra vincitrice, la Sirente Polo Team che ha battuto per 7-6 la Ginevra Polo Team, hanno partecipato l’attore Roberto Ciuffoli, amico della famiglia Pira e grande appassionato di questa disciplina, e la consigliera federale della Fise Maria Grazia Cecchini, che si occupa del settore polo.

La manifestazione nasce per ricordare Giovanni Maria, il bimbo di sei mesi di Fonteblanda scomparso due anni fa a causa di una malattia fulminante. A volerla sono stati i genitori, Antonella Argiolas e Pietro Pira, insieme alla sorellina Bianca Maria e a Ginevra D’Orazio del Polo Club La Ginevra. Un legame nato sulle spiagge dell’Argentario e diventato, nel tempo, una comunità affettiva capace di trasformare il dolore in un gesto collettivo di vicinanza.

Le giornate di gara, dalle qualificazioni alle semifinali, hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, che ha affollato i bordi del campo in un clima elegante, ma familiare. Il motto scelto dagli organizzatori – Sport, Passione, Tradizione – ha trovato piena espressione in un torneo dove l’agonismo è rimasto leale e il risultato non è mai stato l’unico protagonista.

Dopo le finali la cerimonia di premiazione seguita da un momento conviviale offerto dalla famiglia Pira, a conclusione di una giornata intensa e carica di significato. Un modo per ricordare Giovanni Maria attraverso ciò che resta più vivo, cioè gli attimi condivisi, i sorrisi, la presenza silenziosa, ma profonda di chi continua ad andare avanti nel suo ricordo. Nel corso della giornata, Ginevra D’Orazio ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia e ai presenti. “Questo torneo – ha spiegato – nasce dal dolore, ma cresce grazie all’amore. Giovanni Maria continua a essere con noi negli attimi che condividiamo. Vederci qui, insieme, significa trasformare un ricordo in qualcosa di vivo”.

A nome della famiglia, Pietro Pira, Antonella Argiolas e la piccola Bianca Maria hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e gli amici che hanno scelto di esserci: “Grazie di cuore a chi ha scelto di essere qui. Questo torneo non è solo un ricordo, ma un abbraccio collettivo che ci accompagna e ci sostiene. Giovanni Maria vive nei gesti di affetto, nella vicinanza e nella bellezza di giornate come questa”.