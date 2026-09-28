GROSSETO – Il Partito Democratico di Grosseto esprime forte perplessità sulla scelta della giunta Vivarelli Colonna di intervenire sulle modalità operative della Polizia Municipale con «una decisione che rischia di essere più utile alla propaganda politica che alla sicurezza della città».

«C’è innanzitutto una questione di metodo e di rispetto dei ruoli – afferma Luca Bernazzani –. L’articolo 46, comma 5, del regolamento della Polizia municipale attribuisce al comandante la responsabilità di stabilire l’impiego del personale in borghese o in divisa. Tutto questo viene confermato dalle norme, in materia regionale e nazionale. Non si comprende, quindi, la necessità di una decisione politica su una materia che il regolamento già disciplina e che, per anni, è stata gestita nell’ambito dell’autonomia operativa del comandante».

«Il punto è semplice: se il comandante ha la responsabilità dell’organizzazione del servizio, quella responsabilità deve essere rispettata e non può essere piegata alle esigenze di comunicazione della giunta. Il Nos, in questi anni, ha rappresentato un presidio importante per Grosseto. Ha svolto attività di controllo, prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità, producendo risultati concreti e contribuendo alla sicurezza del territorio. Mettere in discussione il suo modello operativo senza un’analisi seria dei risultati rischia di indebolire un’esperienza che ha dimostrato la propria utilità».

«La giunta Vivarelli Colonna dovrebbe spiegare ai cittadini quale nuovo problema intende risolvere con questa decisione. Perché modificare ciò che ha funzionato? Perché intervenire su una competenza già attribuita al comandante? E soprattutto, perché trasformare una scelta organizzativa in un annuncio politico? Sulla sicurezza servono meno proclami e più risultati. Non basta moltiplicare annunci per dimostrare di avere affrontato il problema. Anche l’impiego dell’esercito nelle strade, pur rappresentando un supporto alle attività di sicurezza, non può essere confuso con una soluzione strutturale ai problemi della sicurezza urbana».

«Il Pd di Grosseto – conclude Bernazzani – continuerà a difendere l’autonomia e la professionalità della Polizia municipale e il lavoro svolto dal Nos. La sicurezza non è un palcoscenico per la propaganda. È una responsabilità che richiede competenza, continuità e rispetto dei ruoli».