GROSSETO – Museo auto e moto d’epoca dedicato al 120° anniversario Lancia, Vespa village, esposizioni, eventi, motocross, musica live, auto-tuning e spettacoli motoristici. Biglietti a tariffe promozionali, agevolazioni per giovani e studenti (gli under 14 entrano gratis).

Questo (e non solo) il Grosseto Motor Village, giunto alla sua 5ª edizione e atteso per il 3 e 4 ottobre nel Centro Fiere del Madonnino.

La manifestazione interamente dedicata al mondo dei motori e dell’intrattenimento è una rassegna unica in tutta la Toscana e gli ampi piazzali del Centro Fiere sono ideali per accogliere raduni di auto e moto provenienti da tutto il territorio nazionale, creando un indotto importante per tutta la provincia grossetana.

Motori, eventi e musica

Tanti saranno i temi trattati ed i settori presenti in fiera, tutti di grande attrazione, dalle esposizioni statiche alle attività dinamiche, con un ampio spazio lasciato per gli espositori.

Dopo 5 anni, Grosseto Motor Village festeggerà il ritorno del gruppo Daboot di Vanni Oddera e Max Bianconcini, il team internazionale specializzato nella più spettacolare attrazione motoristica, il Freestyle, con esibizioni mozzafiato che troveranno il loro massimo effetto scenografico con l’evento in notturna “Salti sotto le stelle” di sabato 3 ottobre a partire dalle ore 20.00.

Ad accompagnare i due giorni fieristici, tanta musica live con il Challenge Deejay a cura dell’agenzia grossetana Gorarella Production, con la presenza dei gruppi Desert Rock, Arsura Laga, Sandmen Metallica tribute Band.

Altra grande novità per la notturna di sabato 3 ottobre, salirà sul palco La Consolle Rosa con Clepax Deejay e Lady Glenda Voice che animeranno la serata del villaggio J.Beer, dove si potranno degustare le migliori birre artigianali accompagnate dalle specialità dello street/truck food.

Museo d’epoca e mostra scambio auto e moto d’epoca

Come consuetudine, nel padiglione espositivo direzionale verrà allestito il museo delle auto d’epoca, per questa edizione dedicato interamente alle Lancia, in occasione del 120° anniversario del noto marchio tutto italiano.

Per l’occasione è stato siglato un accordo grazie alla collaborazione tra Grossetofiere e l’associazione grossetana AMAS con il prestigioso Club Scame di Siena, i cui soci raggiungeranno il Centro Fiere con le loro auto d’epoca per posteggiarle in esposizione negli spazi riservati alla 26ª Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca.

Il padiglione espositivo ospiterà un altro spaccato della storia del motorismo italiano con l’esposizione completa delle Vespa Piaggio, dove, nell’occasione, lo storico della commissione Cultura ASI, Luca Manneschi, sarà il protagonista della conferenza dal titolo “Vespa 80, l’Italia del dopoguerra e del boom” che si svolgerà nella sala conferenze.

Tutta da vedere la rassegna di Moto Gp a 2 tempi che hanno partecipato ai campionati italiani, europei e mondiali, dagli anni ’80 al 2000, a cura del pilota più volte vincitore nel campionato italiano Carlo Gesi.

I piazzali del Centro Fiere saranno riservati ai raduni di moto, con un’ampia area dedicata alle Harley Davidson, dove è previsto nei due giorni di fiera l’arrivo di oltre 100 moto con la presenza di modelli storici con customizzazioni tipiche del noto marchio americano.

Non mancheranno le iniziative riservate ai bambini, tra cui si ricorda il progetto educativo sulla sicurezza stradale realizzato in collaborazione tra la Polizia Municipale del Comune di Grosseto e il Fiab Grosseto.

«Il Grosseto Motor Village 2026 – commenta Paolo Rossi, il presidente di Grossetofiere – rappresenta una vetrina strategica per il territorio, grazie alla capacità di attrarre pubblico proveniente da diverse aree della Toscana e del Centro Italia. La manifestazione contribuisce a diffondere un’immagine moderna, dinamica e attrattiva della città, rafforzando il posizionamento di Grosseto come destinazione capace di ospitare eventi di grande richiamo».

«Il progetto assume quindi un’importante funzione di marketing territoriale – prosegue – contribuendo ad ampliare il bacino di utenza turistica della città e a rafforzare la competitività di Grosseto nel panorama degli eventi regionali».

«Chiunque verrà al Grosseto Motor Village – ricorda il direttore Carlo Pacini – non rimarrà certamente deluso, l’universo dei motori non ha età ed è con questo principio che abbiamo organizzato la fiera. Ci sarà spazio per i visitatori più attenti e tecnici, ma anche per chi vuole trascorrere una giornata all’aperto, lontano dalla città. Con la notturna del sabato spazio anche per un pubblico giovanile che, tra musica e motori, potrà trascorrere una giornata unica nel suo genere».

Affezionato, il ricordo che Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha rivolto verso l’evento, presentato oggi, 28 settembre, all’Agenzia Generali assicurazioni di Marraccini, in via Monte Rosa. «È un grande affetto quello che mi lega a Grossetofiere, ho avuto l’onere e onore di esserne stato presidente in un momento molto difficile – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – si tratta di una realtà che è sempre andata a crescere nonostante le difficoltà».

«La sua forza sono anche le grandi professionalità e il grande know-how al suo interno – ha concluso – a me piacciono molto i motori e sicuramente sarò tra gli ospiti. Invito tutti ad andare. Quest’anno ci saranno motori ma anche molta musica, anche al femminile, con eventi che permettono di divertirsi fino a tarda notte. Ringrazio tutti gli sponsor e i promotori perché anche questo 2026 la manifestazione promette di stupire».

I biglietti per il Grosseto Motor Village

Questi i prezzi dei biglietti di ingresso per l’evento: