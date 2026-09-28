GROSSETO – Nuova entusiasmante affermazione per il settore giovanile della Fight Gym Grosseto. Il tredicenne Alessandro Borghetti ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati regionali Toscani Under 15 di pugilato svoltisi a Lucca, laureandosi campione regionale della categoria.

Un traguardo straordinario per il giovane pugile grossetano che, con un record personale di tre vittorie su quattro incontri disputati, è riuscito a imporsi ai punti su due avversari dotati di una spiccata esperienza sul ring.

Il cammino verso l’oro è iniziato sabato 26 settembre, quando Borghetti ha superato il fiorentino Luis Zenuni (A.S.D. Ponte di Mezzo), atleta forte di 13 incontri (6 vittorie) e ben 39 match di sparring io (20 vittorie). Domenica, nella finalissima, il portacolori della Fight Gym ha completato l’opera battendo il livornese Denis Luca Moldoveanu, che si presentava con un bagaglio di 11 incontri (7 vinti) e 15 match di sparring io (7 vinti). Tecnica e velocità d’esecuzione si sono rivelate le armi vincenti del giovane talento, plasmate sotto la guida strategica del maestro Raffaele D’Amico.

Grande la soddisfazione ai vertici societari. Il Presidente della Fight Gym Grosseto, Amedeo Raffi, non ha nascosto l’emozione per la crescita di quello che aveva già battezzato come un astro nascente:

“Alessandro si conferma una vera e propria stellina del nostro pugilato, proprio come lo avevo definito dopo i successi della scorsa estate. Questa vittoria ci dà enorme fiducia in vista del prossimo prestigioso appuntamento: i campionati italiani, in programma a Foggia dal 4 all’8 novembre.”