FOLLONICA – «La gara per la gestione dell’Ippodromo dei Pini è andata deserta. Nessuna offerta è stata presentata. È un dato che credo debba essere letto con serietà, senza cercare scorciatoie».

A dirlo è il consigliere comunale Giacomo Manni.

«Possiamo discutere se le condizioni previste dal bando fossero quelle giuste, se il canone e gli obblighi posti a carico del concessionario fossero sostenibili. Ma credo che oggi la domanda da porsi sia soprattutto un’altra: di cosa ha realmente bisogno Follonica? Forse è arrivato il momento di riconoscere che il futuro di quell’area non può essere semplicemente il tentativo di ricostruire l’ippodromo così come lo abbiamo conosciuto. Questo non significa cancellare il cavallo. Al contrario».

«Abbiamo centinaia di box, spazi importanti e una posizione che potrebbe dialogare con Montioni e con tutto il territorio delle Colline Metallifere. Si potrebbe immaginare un vero centro dedicato al cavallo, all’allevamento, alla formazione, alla medicina veterinaria, al trekking e al turismo equestre. Un progetto territoriale, da sviluppare anche attraverso l’Ambito turistico, capace di lavorare dodici mesi l’anno e non soltanto nei giorni delle corse».

«E poi ci sono le 167 foresterie. Ed è forse questo l’aspetto che sento più vicino alla vita quotidiana della nostra città. A Follonica ci sono ragazzi che vorrebbero costruirsi qui il proprio futuro ma non riescono a trovare una casa a prezzi sostenibili. Ci sono giovani coppie che vorrebbero iniziare un percorso insieme e si scontrano con affitti sempre più difficili da sostenere. Ci sono persone che lavorano nella nostra città, che qui hanno i propri affetti e la propria vita, ma che rischiano di dover cercare altrove semplicemente perché abitare a Follonica sta diventando troppo complicato. Davanti a 167 alloggi, credo che sia legittimo almeno domandarsi se una parte di quel patrimonio non possa essere recuperata e messa al servizio di queste esigenze».

«Non promettendo case domani mattina e sapendo che oggi quella destinazione non è prevista. Ma proprio per questo serve una scelta politica: aprire un confronto serio con la Regione Toscana e costruire un percorso che permetta di restituire quegli immobili alla città. Perché un patrimonio pubblico inutilizzato non è soltanto un problema di manutenzione. È anche un’occasione che una comunità perde. Non si tratta quindi di cancellare la storia dell’ippodromo. Si tratta di evitare che il rispetto della sua storia diventi l’obbligo di ripetere all’infinito lo stesso modello».

«Il cavallo può continuare ad avere un futuro a Follonica anche senza pensare che quel futuro debba necessariamente coincidere con le corse. Credo però che sia arrivato il momento di prendere atto che la stagione delle corse all’Ippodromo dei Pini si è conclusa. Con rispetto per ciò che quell’esperienza ha rappresentato, oggi quella pista e quell’area devono essere pensate per altro. Questo significa poter immaginare uno spazio aperto e flessibile, capace di ospitare eventi e manifestazioni importanti e, quando necessario, anche servizi e aree di sosta a supporto della città. La gara deserta ci consegna un segnale. Sarebbe un errore limitarsi a cambiare qualche parametro e ripartire da capo».

«È il momento di fermarsi – conclude Manni – , guardare quell’enorme patrimonio pubblico nel suo insieme e decidere cosa può diventare nei prossimi venti o trent’anni. Follonica non ha bisogno semplicemente di trovare un gestore».