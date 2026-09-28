GAVORRANO – Una donna di 71 anni è morta nella notte in un incidente sull’Aurelia, nel comune di Gavorrano. Nello schianto, che ha coinvolto una sola auto lungo la carreggiata in direzione nord, sono rimasti feriti anche tre uomini di 41, 35 e 40 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’incidente sull’Aurelia e la chiamata al 118

La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale del 118 all’1.14. Subito dopo, verso il tratto di strada statale sono partiti numerosi mezzi di emergenza: l’automedica, l’ambulanza India di Follonica, con infermiere a bordo, e le ambulanze della Pubblica assistenza e della Croce rossa di Follonica. Inoltre, è stato attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 2.

I soccorsi e il bilancio

Per la donna di 71 anni, purtroppo, non c’è stato niente da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I tre uomini che viaggiavano con lei, invece, sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale medico; successivamente sono stati trasferiti al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice giallo, quindi con ferite di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco.

La dinamica ancora da chiarire

Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima né quelle dei feriti. Allo stesso modo, resta da ricostruire la dinamica dell’incidente sull’Aurelia: spetterà alla polizia chiarire che cosa sia accaduto e per quale motivo l’auto, in piena notte, sia finita fuori controllo lungo un tratto della statale che collega le Colline metallifere al capoluogo.

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