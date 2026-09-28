GROSSETO – Dieci serate per celebrare i dieci anni di Giro Gustando in Maremma, un’indagine sul turismo concentrata sui Comuni che andranno al voto nel 2027 e oltre 700 firme raccolte per sostenere il commercio di prossimità. Sono i tre temi affrontati da Andrea Biondi, direttore di Confesercenti Grosseto, ospite della puntata numero 101 de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Giro Gustando compie dieci anni in Maremma. Il format, nato 25 anni fa da Confesercenti Siena, ha raggiunto la doppia cifra anche in provincia di Grosseto. «Faremo dieci serate nei nostri ristoranti associati – spiega Biondi –. È un format vincente di valorizzazione della gastronomia locale, che permette di incrociare le nostre proposte con ricette provenienti da altri territori della Toscana».

Al centro delle serate ci saranno dunque le eccellenze agroalimentari, i ristoranti maremmani e i vini del territorio, grazie anche all’abbinamento con le produzioni del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana Doc.

Il secondo tema è quello del turismo. Confesercenti si prepara a lanciare il nuovo sondaggio sull’andamento della stagione, posticipato quest’anno per riuscire a comprendere meglio anche i risultati di settembre, mese sempre più importante soprattutto per le località interessate dai flussi turistici stranieri.

«È stata una stagione estiva lunga perché il caldo ha portato un flusso di visitatori e turisti sul mare – afferma Biondi –, ma è stata anche una stagione condizionata dal forte caldo e dal controllo della spesa, visto il carovita. Abbiamo registrato presenze un po’ a corrente alternata, molto mordi e fuggi, e risultati a macchia di leopardo».

Quest’anno l’indagine avrà inoltre una caratteristica particolare: si concentrerà su Grosseto, Orbetello e Castiglione della Pescaia, tre Comuni a forte vocazione turistica chiamati alle elezioni amministrative nel 2027. «Vogliamo stimolare il dibattito per quanto riguarda il turismo», sottolinea il direttore di Confesercenti.

Terzo tema, il commercio di prossimità. Confesercenti sta partecipando anche in Maremma alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa a livello nazionale e depositata a maggio, con l’obiettivo di sostenere le attività di vicinato e garantire la presenza di servizi essenziali anche nei territori più fragili.

L’obiettivo nazionale è raggiungere 50mila firme, traguardo che, secondo Biondi, è ormai vicino. Importante anche il contributo arrivato dalla provincia di Grosseto: «Siamo stati sulla costa e nell’interno e abbiamo raccolto oltre 700 firme. Ringrazio gli amministratori pubblici e i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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