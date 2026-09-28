SCARLINO – Mercoledì 30 settembre, alle ore 17.00, si riunisce il consiglio comunale di Scarlino nella Sala Auser del Puntone, in via di Poggio Ospedaletto. Al termine della seduta prenderà il via l’incontro pubblico “#Il Puntone del futuro”, dedicato alla presentazione dei progetti per la riqualificazione della frazione previsti nell’ambito della convenzione con la Marina di Scarlino.

All’ordine del giorno del consiglio comunale ci sono l’approvazione dei processi verbali della seduta precedente, la mozione presentata dal gruppo consiliare Scarlino Futura sulla promozione e diffusione sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto “Signal for help” per la prevenzione della violenza di genere e sulle azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, agli esercizi commerciali e alle scuole e l’approvazione dello schema della convenzione ricognitoria sullo stato di attuazione della convenzione del 6 marzo 2012 relativa al Comparto 1 del Piano regolatore portuale del porto turistico del Puntone; infine le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.

Proprio al termine del consiglio comunale, l’Amministrazione aprirà le porte alla cittadinanza per presentare i progetti che interesseranno il Puntone e consentire un confronto diretto sugli interventi previsti.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco Francesca Travison. Interverranno il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Cesare Spinelli e Roberto Cesare in rappresentanza della Marina di Scarlino.

La parte tecnica sarà affidata all’ingegnere Luca Moretti di Cooperativa Civile, che illustrerà gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, al professor David Fantini, architetto dell’Università degli Studi di Firenze, che parlerà di “Un’infrastruttura verde come occasione di rigenerazione urbana”; e all’architetto Vanessa Mazzini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, che approfondirà il tema della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

«Abbiamo scelto di presentare i progetti direttamente al Puntone e di farlo insieme ai tecnici che hanno lavorato sui diversi interventi – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Vogliamo che i cittadini possano conoscere quello che è stato progettato per la frazione, ascoltare direttamente le spiegazioni dei professionisti e avere la possibilità di fare domande e confrontarsi con noi. Invitiamo quindi tutti a partecipare».

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.