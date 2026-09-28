GROSSETO – Grande partecipazione per la Notte Visibile della Cultura, che sabato 26 settembre ha animato il centro storico di Grosseto con gli appuntamenti della diciassettesima edizione della Città Visibile, quest’anno dedicata agli anni Novanta.

Un successo testimoniato anche dai numeri registrati al Polo culturale Le Clarisse: nelle sole cinque ore di apertura serale, dalle 18.30 fino a mezzanotte circa, sono state 1.350 le persone che hanno visitato la mostra “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto”.

Un’affluenza che conferma l’interesse suscitato dall’edizione 2026 della manifestazione, organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione Cr Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Proprio per dare la possibilità di visitare la mostra anche a chi non ha ancora avuto occasione di farlo, l’apertura sarà prorogata per quattro giorni: da giovedì 1 a domenica 4 ottobre l’esposizione sarà visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La mostra, inaugurata il 18 settembre, racconta gli anni Novanta a Grosseto attraverso opere, immagini e testimonianze, ricostruendo esperienze, linguaggi e protagonisti di un decennio che ha lasciato un segno importante nella vita culturale della città.

«La risposta del pubblico alla Notte Visibile e, più in generale, a questa edizione della Città Visibile è stata davvero significativa – commenta il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa –. I 1.350 ingressi registrati alle Clarisse in una sola serata ci hanno spinto a prolungare l’apertura della mostra per altri quattro giorni, offrendo una nuova occasione a chi non è ancora riuscito a visitarla».