FOLLONICA – «Un pulmino solo che fa due viaggi non basta. I ragazzi arrivano tardi» È il padre di una bambina della scuola don Milani di Follonica a raccontare.

«Mia figlia frequenta la seconda elementare – afferma – . L’anno scorso a gennaio è stata costretta a cambiare scuola a seguito dell’inizio dei lavori di ristrutturazione in via Varsavia, sede abituale dell’istituto, lavori che, in fase di iscrizione, non erano stati prospettati».

Il cambio di sede per i lavori

«Per far fronte al disagio venutosi a creare lo scorso anno sono stati messi a disposizione due pulmini che effettuavano il servizio navetta da via Varsavia fino a via Buozzi, sede temporanea dove sono stati spostati i bambini in attesa della fine dei lavori».

Il servizio era stato messo a disposizione dal Comune proprio perché molte delle madri della scuola, che si trova in Cassarello, accompagnavano i figli a scuola a piedi e sarebbe stato un problema dover portare i ragazzi in altra maniera.

La riduzione a un solo pulmino

«Quest’anno i pulmini sono stati ridotti ad uno solo che è costretto però a fare due viaggi per il numero elevato di bambini che usufruiscono del servizio offerto – prosegue il nostro lettore -. Questo comporta che i bambini, di età 6/7 anni sono costretti ad aspettare il secondo viaggio, con tempi di attesa del pulmino di mezz’ora al giorno, e arrivando tardi a scuola. In questi giorni, all’uscita, i bambini vengono fatti attendere fuori dalla scuola ma ci preoccupa molto con l’arrivo del freddo e delle piogge».

«Inoltre, questo doppio viaggio, in particolar modo il venerdì con il mercato settimanale, porta i bambini ad arrivare in via Varsavia alle 13:20/13:25 finendo con il pranzare quasi alle 14».

La risposta del Comune

«Abbiamo anche contattato il Comune ma il dipendente comunale che ci ha risposto ha detto: “siete fortunati che ne avete già uno di pulmino” senza alcun rispetto delle istituzioni chiamato a rappresentare».