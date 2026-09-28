GROSSETO – I veterani Stefano Paghi e Pablo Saavedra trascinano alla vittoria il Circolo Pattinatori Grosseto nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia di serie B contro la Blue Factor Castiglione. Per i ragazzi di Massimo Mariotti è stata però una gara oltremodo impegnativa, sbloccata dopo mezz’ora di gioco, per la vita dei giovani castiglionesi che hanno costretto Luca Squarcia a una serie di ottimi interventi. Alla lunga è venuta fuori la maggiore esperienza dei biancorossi, che devono però prendere le giuste misure con la nuova categoria.

Mister Massimo Mariotti, per questo primo impegno ufficiale ha a disposizione anche Marco Bianchi, assente nel triangolare, e lo schiera nello starting five insieme a Paghi, Saavedra e Giabbani, davanti al portiere Squarcia.

I primi dieci minuti di gioco sono caratterizzati da buone occasioni per entrambe le squadre, fermate dagli attenti Bussotti e Squarcia. Al 12′ Saavedra, lanciato da Paghi, si trova a tu per tu con il portiere castiglionese che lo ferma con il guantone.

Con il passare dei minuti il Cp si fa più aggressivo, ma la retroguardia ospite tiene botta.

A 6’10 dalla fine del 1° tempo arriva l’occasione più ghiotta per la Blue Factor: un fallo di Perfetti su Tommaso Bracali viene punito con il rigore. S’incarica della massima punizione Piro, ma Squarcia ferma la conclusione. Al 21′ un tiro di Saavedra sbatte sul palo alla sinistra di Bussotti e un minuto dopo è l’ex Nerozzi a colpire un legno. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Circolo Pattinatori continua ad attaccare, anche se non sempre con lucidità e precisione e all’alba del sesto minuto trova l’auspicato vantaggio con un preciso diagonale dalla destra di Stefano Paghi. Il Grosseto va vicino al raddoppio con Bianchi, servito da Saavedra, che si vede togliere dalla porta un gol da Bussotti. Il 2-0 arriva qualche minuto dopo su un contropiede di Stefano Paghi, che recupera palla nella sua metà campo e s’invola per concludere con un gran tiro che non lascia scampo al portiere. Al 13′ una stecca alta di Paghi in area viene sanzionata con un rigore, che Nerozzi mette fuori.

Il doppio vantaggio sgombra la mente del biancorossi di Mariotti, che allungano con un gran gol da posizione defilata di capitan Saavedra su servizio di Paghi. Il Castiglione non si dà per vinto e al 15′ Diego Bracali vince un contrasto e batte Squarcia con un tiro chirurgico. Saavedra però trova qualche azione dopo la doppietta personale. Un pallonetto di Paghi (tre reti e un assist), a 2′ dalla sirena vale il quinto gol maremmano, mentre ci pensa un altro ex Brando Santoni a fissare il finale sul 5-3.

C.P. Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-3 (p.t. 0-0)

C.P. GROSSETO: Peruzzi, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Bianchi, Mattia Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Bussotti, Shareef; Santoni, Piro, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Donnini, Tommaso Bracali, Nerozzi. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel s.t. 5’02 Paghi, 10’09 Paghi, 13’24 Saavedra, 14’34 Diego Bracali, 16’17 Saavedra, 20’43 Diego Bracali (p.p.), 23’01 Paghi, 24’40 Santoni.

NOTE: ammonito Perfetti