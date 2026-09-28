GROSSETO – La questione delle Linee Guida per il rilascio delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche, ad applicazione della direttiva Bolkestein, è al centro del confronto nazionale della Fiva Confcommercio, che ieri, 27 settembre, ha riunito a Senigallia, presso l’Hr Resort, circa cento delegati provenienti da tutta Italia in occasione dell’8ª Conferenza di Organizzazione della Federazione. Per la provincia di Grosseto era presente il presidente provinciale Fiva, Agostino Ottaviani.

Un appuntamento che ha visto il confronto tra la rappresentanza del commercio ambulante, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le istituzioni territoriali, con l’obiettivo di affrontare una fase particolarmente delicata per il futuro del settore e individuare strumenti capaci di garantire continuità e certezze agli operatori.

Al centro dei lavori un documento nazionale ad illustrazione ed interpretazione delle Linee Guida, approvate in Conferenza Unificata lo scorso 30 aprile, elaborato dai Segretari delle Fiva Confcommercio regionali e provinciali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di coordinare l’attività dei Comuni, così da evitare un’applicazione frammentata delle nuove disposizioni.

«Il lavoro che abbiamo presentato – ha sottolineato il presidente nazionale di Fiva Confcommercio, Giacomo Errico – vuole essere un contributo concreto. Chiediamo alle Regioni di assumere un ruolo di coordinamento e al Governo di continuare il confronto con la categoria. Gli operatori hanno bisogno di sapere quali saranno le regole del gioco e di poter programmare il proprio futuro».

«È una categoria spesso poco visibile, ma economicamente importante – ha dichiarato Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche –. C’è bisogno di certezze per poter lavorare. Riteniamo che debba essere la Regione a farsi carico del coordinamento dell’iniziativa, perché abbiamo 245 Comuni da mettere a sistema. Un numero che rende evidente la necessità di un coordinamento territoriale capace di accompagnare i Comuni nell’applicazione delle nuove regole».

«A Senigallia abbiamo raggiunto due obiettivi – commenta Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Confcommercio Grosseto – Abbiamo dimostrato la compattezza della categoria attorno al nostro presidente Errico e ai valori propri del nostro lavoro e abbiamo dimostrato la capacità di costruire un dialogo costruttivo ed equilibrato che ci permette di tenere ancora aperta, in modo proficuo, l’interlocuzione con il ministero. Ne sono prova le autorevoli presenze di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio nazionale, e di Gianfrancesco Romeo, direttore generale consumatori e mercato del Mimit».