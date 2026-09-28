GROSSETO – Incidente nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, nelle campagne di Grosseto, in prossimità del Centro Militare Veterinario, dove un uomo di 45 anni è caduto da cavallo in una zona impervia.

L’allarme è scattato alle 14.36, quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per prestare soccorso all’uomo.

Il 45enne è stato raggiunto e soccorso dall’India-Mise di Grosseto. Dopo le prime valutazioni e le operazioni di recupero dalla zona impervia, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause e la dinamica della caduta sono in fase di accertamento.