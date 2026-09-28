ISOLA DEL GIGLIO – Sarà l’Isola del Giglio a ospitare, dal 2 al 4 ottobre, il XXIII Congresso nazionale Anspi, l’appuntamento annuale dell’associazione che quest’anno porta nelle Isole Minori un confronto dedicato a salute, ambiente, innovazione e futuro dei territori insulari.

Il congresso si inserisce nel percorso itinerante dell’associazione attraverso le diverse isole minori italiane e punta a sviluppare una riflessione sulle specificità e sulle opportunità di questi territori, a partire dall’approccio One Health, che considera strettamente interconnesse la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.

Le piccole isole come laboratori di futuro

Le isole minori concentrano in territori ristretti alcune delle principali sfide legate alla salute e all’ambiente: la dipendenza da ecosistemi fragili come acqua, suolo e mare, la pressione turistica stagionale sui servizi, la vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici, lo stress idrico e le difficoltà logistiche nell’accesso alle cure.

Sono quindi considerate un vero e proprio laboratorio naturale nel quale sperimentare e valutare modelli integrati tra salute e ambiente. In un contesto segnato da cambiamenti climatici, pressioni sugli ecosistemi e nuove sfide sanitarie, l’approccio One Health rappresenta una prospettiva per affrontare in modo coordinato il benessere delle comunità, degli animali e dell’ambiente.

Sanità, Pnrr e cambiamenti climatici

Il congresso affronterà in particolare il tema della gestione della salute nelle piccole isole, in una fase di profonda riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, caratterizzata anche dagli interventi legati al Pnrr, dal dibattito sull’autonomia differenziata e dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo è mettere a confronto professionisti sanitari, istituzioni ed esperti per individuare modelli innovativi e buone pratiche capaci di trasformare la fragilità territoriale in un’opportunità di sviluppo sostenibile.

Al centro del confronto ci saranno anche le strategie di salute circolare e di prossimità, considerate strumenti per generare valore per le comunità locali e, più in generale, per la tutela dell’ambiente e del pianeta.

Tre direttrici per il congresso

I lavori saranno articolati lungo tre direttrici principali.

Le isole come laboratori di futuro, con un’analisi della legislazione nazionale ed europea dedicata ai territori insulari.

Ecosistema fragile, dedicata al ruolo delle isole minori come laboratori naturali per l’applicazione dell’approccio One Health e per l’integrazione tra salute umana, animale e ambientale.

Orizzonti digitali, con una riflessione sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per superare l’isolamento geografico e favorire l’accesso alle cure e ai servizi sanitari: «isolati ma connessi», dalle isole alla rete globale della cura.

Un confronto aperto al territorio

La parte conclusiva del congresso sarà dedicata a una tavola rotonda con l’obiettivo di favorire il superamento della tradizionale separazione tra discipline e competenze, attraverso una maggiore collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà del territorio.

L’idea è mettere in relazione conoscenze scientifiche, aspetti normativi, esperienze concrete e innovazione tecnologica per individuare idee e proposte condivise e avviare possibili azioni di sistema dedicate alla salute dei territori insulari.

I lavori saranno aperti non soltanto alle istituzioni e ai professionisti del settore, ma anche alla cittadinanza, alle parti sociali, alle associazioni e al Terzo settore, oltre che ai diversi soggetti portatori di conoscenze e tecnologie.

L’Isola del Giglio diventerà così per tre giorni un luogo di confronto interdisciplinare e interistituzionale sul futuro della sanità nelle piccole isole e sulla possibilità di trasformare le loro fragilità in occasioni di innovazione e sviluppo sostenibile.