CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia: aperto il bando per il rimborso delle spese di trasporto degli studenti per l’anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Castiglione della Pescaia rinnova anche per l’anno scolastico 2026/2027 il proprio impegno a sostegno delle famiglie e degli studenti attraverso un contributo per il rimborso delle spese per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale.

L’Amministrazione ha stanziato complessivamente 16.000 euro per sostenere gli studenti residenti nel territorio comunale che, per frequentare la scuola o l’università, devono raggiungere sedi di studio situate fuori dal Comune di Castiglione della Pescaia e, come previsto dal bando, anche fuori dalla Regione Toscana.

Il contributo riguarda gli studenti che frequentano una scuola secondaria di secondo grado oppure un corso di laurea presso università statali o autorizzate al rilascio di titoli riconosciuti dall’Unione Europea.

«Continua il sostegno concreto dell’Amministrazione a favore dei propri studenti e delle loro famiglie – dichiara la sindaca Elena Nappi – perché vogliamo continuare a pensare, a credere ed a investire nel futuro delle nuove generazioni, agevolando la loro modalità di studiare. Diritto allo studio significa anche avere condizioni più favorevoli per proseguire il proprio percorso formativo, anche quando questo comporta spostamenti fuori dal territorio comunale».

Chi può fare richiesta e i dettagli del rimborso

Per accedere alla misura è necessario essere residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia ed avere un Isee 2026 non superiore a 40.000 euro.

Sono ammessi al rimborso gli abbonamenti annuali, trimestrali, mensili o settimanali riferiti al periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 giugno 2027, fino a un importo massimo complessivo di 450 euro per studente e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

C’è tempo fino al 15 ottobre 2026 per presentare la domanda, che potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo PEC all’indirizzo [email protected].

Per informazioni, moduli di domanda e copia integrale del bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione Sport Politiche Sociali Ufficio Casa, al primo piano del Palazzo Comunale, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia al seguente link: https://castiglionedellapescaia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3182487?p_p_state=pop_up