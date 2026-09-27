GROSSETO – Il Savoia Cavalleria ricorda Isbuschenskij, l’ultima carica vittoriosa della cavalleria italiana. A 84 anni da quella storica giornata, il Reggimento “Savoia Cavalleria” ha commemorato, nella caserma intitolata al generale Beraudo di Pralormo, i fatti d’arme che le valsero la medaglia d’oro al valor militare.

I Cavalieri paracadutisti hanno reso omaggio a quanti prima di loro scrissero quelle pagine di storia che valsero la medaglia d’oro al valor militare.

La cerimonia

La cerimonia, con i reparti del reggimento schierati in armi, si è svolta alla presenza delle autorità locali e del generale Dario Paduano, comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”.

Nel suo intervento il 107° comandante di “Savoia”, il colonnello Giandomenico Di Spirito, si è rivolto al reggimento schierato in armi, sottolineando le eroiche gesta: «L’atto consumato in quella sempiterna giornata non è altro che l’apice di un percorso arduo fatto di sacrificio e coesione. Lì trovano la forza e la lucidità quegli ordini secchi che tranciarono l’aria umida di quota 213,5, lì sono le radici di quel galoppo che diviene carriera sfrenata, un fiume straripante sulle linee nemiche. È nell’addestramento e nelle sfide affrontate e superate fianco a fianco, prima di giungere tra i girasoli di Isbuschenskij, che risiede la natura del reparto: una sola schiera che, cacciandosi a frotte verso l’obiettivo indicato dallo sprone e scomparendo entro enormi nubi di polvere, seguita dal tuono del loro zoccolio e dal crepitare furioso delle armi, attraversa la storia e giunge a noi, Cavalieri paracadutisti, come monito e incitamento per le moderne sfide».

La carica del 1942

Il 24 agosto 1942, con quella carica a cavallo condotta tra le distese russe, armato di sciabole e bombe a mano contro soverchianti reparti sovietici, “Savoia Cavalleria” impresse nella leggenda un reparto d’altri tempi, nato quando ancora si combatteva per le dinastie sabaude.

Dai cavalli ai lanci dal cielo

Il Reggimento, che ha raccolto l’eredità degli eroi di Isbuschenskij, è da 13 anni entrato a far parte delle aviotruppe e rappresenta l’unica unità di Cavalleria paracadutista dell’Esercito italiano. I destrieri hanno ceduto il posto ai lanci dal cielo e ai moderni assetti d’esplorazione, proiettando i Cavalieri di oggi nelle rapide dinamiche dei moderni teatri di operazioni. La tecnologia ha trasformato il volto dell’ambiente operativo, ma la dedizione, il coraggio e il senso del dovere restano sempre incisi nei cuori dei Cavalieri paracadutisti, sempre al servizio della Patria.

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