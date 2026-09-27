Foto di repertorio

FOLLONICA – Furto nella notte (tra sabato e domenica) appena trascorsa al bar del campo sportivo del Capannino, a Follonica. I ladri sono riusciti a entrare all’interno del locale durante le ore notturne (Foto repertorio).

Secondo quanto emerso, una volta dentro avrebbero prima consumato alcune bevande presenti nel bar. Successivamente hanno portato via diverse bottiglie di alcolici e bibite.

Ad accorgersi del furto sono stati i gestori del bar questa mattina, al momento dell’apertura del locale. Dopo aver constatato quanto accaduto, hanno chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti sul posto e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.