BAGNO DI GAVORRANO – Quarta vittoria su cinque gare per il Follonica zavorrano nel girone E di serie D dopo il 2-1 casalingo a spese del Sasso Marconi.

Il pubblico del Malservisi-Matteini aspetta solo 1′ per applaudire la prima azione offensiva, con i locali che sfiorano subito il gol. Pino, lanciato sulla destra da Marino, si invola sulla fascia, converge e tira, facendo la barba al palo alla destra del portiere.

All’8′ il Follonica Gavorrano passa comunque in vantaggio: batti e ribatti in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il più lesto di tutti è Biancon che raccoglie e calcia a colpo sicuro, battendo il numero 1 ospite.

Due minuti più tardi prova a rispondere il Sasso Marconi con un colpo di testa di Lolli, Lastoria è attento e blocca.

Unico nel match dei padroni di casa l’uscita di Vari per infortunio, sostituito da Presta.

Grande giocata di Mutton al 18′: l’attaccante riceve palla in area, se l’aggiusta con il tacco e di forza arriva alla conclusione, trovando la risposta del portiere.

Il Follonica Gavorrano gioca bene a calcio. Altro bel fraseggio in area al 22′, con Pellegrini protagonista di una bella discesa, palla in mezzo per Pino ma provvidenziale intervento della difesa a liberare l’area prima del tocco vincente. Poco dopo Pino ci riprova con un colpo di testa che termina alto.

Al 30′ risponde il Sasso Marconi con un tiro da fuori di Suliani che esce di parecchio.

Al 46′, dopo qualche minuto di equilibrio, si rende ancora protagonista Mutton con una bella accelerazione sulla destra, calcia in porta ma trova ancora la risposta di Celeste.

Al termine dei 4′ di recupero concessi dall’arbitro la prima frazione si chiude sull’1-0 per i biancorossoblù.

La prima occasione della ripresa arriva al 15′, ci prova Suliani con un tiro addirittura dalla propria metà campo, Lastoria è attento e blocca.

Progressione di Guerrini al 20′ a cercare Ceccuzzi per il tiro da fuori dopo la sponda di Pino: palla deviata in corner. Sul calcio d’angolo Pino colpisce di testa ma trova la traversa a negargli la gioia del gol.

Il raddoppio arriva al 24′: Pellegrini si esibisce in una serpentina in area, calcia ma trova la risposta del portiere. Sulla respinta Presta in tap in viene ancora bloccato dal portiere, poi Pellegrini spedisce in rete per il gol del 2-0.

Al 26′ il Sasso Marconi accorcia le distanze con Marra, che devia in rete da distanza ravvicinata.

Dopo una fase di stanca al 43′ gli ospiti si ripresentano in avanti con Mazia, che calcia ma trova la risposta di Lastoria.

Un minuto più tardi ci provano prima Suliani e poi Mattiolo, il primo ribattuto e il secondo a lato.

L’arbitro concede altri 4′ di recupero, durante i quali Pino, servito da Andreoli, calcia ma non trova lo specchio.

Al 48′ l’arbitro estrae anche il rosso ai danni di Tarozzi. Al triplice fischio il Follonica Gavorrano batte il Sasso Marconi per 2-1, mantenendo la vetta della classifica a pari punti col Prato.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Marino (11′ st Andreoli), Vari (11′ Presta, 42′ st Pescicani), Mutton, Pellegrini, Croce (11′ st Guerrini), Ceccuzzi, Ferretti (18′ st Masoni). A disposizione: Voda, Biagioni, Proietti, Lorenzi. All. Manni.

SASSO MARCONI: Celeste, Dragona, Gamberini (36′ st Pelliconi), Suliani, Tarozzi, Nunziati (36′ st Cudini), Acatullo (22′ st Pepa), Lolli (12′ st Mazia), Marra, Mattiolo, De Pace (12′ st De Nardi). A disposizione: Borri, Bonfiglioli, Farini, Merighi. All. Bertone.

ARBITRO: Riglia di Ercolano; assistenti Tallarico e Cifariello di Ercolano.

MARCATORI: 8′ Biancon, 24′ st Pellegrini, 26′ st Marra.

NOTE: ammonit: Marino, Nunziati. Espulso Tarozzi al 48′ st. Recuperi 4+4.