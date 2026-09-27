MONTE ARGENTARIO – Pastiera o Paschiera? Poco importa, la Paschiera portercolese fa testo a sé. Si tratta di un dolce tradizionale, soprattutto della Pasqua a Porto Ercole che reinterpreta la classica pastiera napoletana in chiave maremmana, trasformandola in una preparazione sobria, genuina e profondamente legata al territorio.

In questo viaggio alla scoperta della Paschiera portercolese (pastiera di Porto Ercole), c’è una guida d’eccezione: la ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambacorta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

Paschiera portercolese: la ricetta

Ingredienti (per una teglia di 24 cm)

Per la sfoglia:

200 g farina 00;

un uovo più un tuorlo;

1 cucchiaio di zucchero;

20 g di burro, liquefatto e raffreddato;

20 ml di vin santo;

poca scorza di limone;

un pizzico di sale.

Per la farcia:

800 g di ricotta di pecora;

350 g di zucchero;

8 uova;

2 cucchiai di liquore.

Per la finitura:

Alchermes q.b.;

zucchero semolato q.b.;

10 g di strutto.

Esecuzione

Preparare una sfoglia con tutti gli ingredienti indicati, coprirla con un canovaccio e far riposare per 30 minuti.

Lavorare, in una capiente ciotola, la ricotta con lo zucchero, le uova e il liquore, amalgamare molto bene il tutto, coprire e porre al fresco fino all’utilizzo.

Imburrare uno stampo a cerniera di 24 cm e rivestirlo con la sfoglia, precedentemente stesa, a uno spessore di mezzo centimetro, facendo attenzione a lasciare fuoriuscire la pasta dallo stampo; quindi, farcire con il miscuglio di ricotta e ricoprire con altra sfoglia.

Chiudere la pastiera ripiegando i bordi, sigillare con i rebbi di una forchetta, cospargere la superficie con lo zucchero, irrorare con l’Alchermes, forare fittamente la parte superiore del dolce e cospargere con piccoli fiocchetti di strutto.

Storia della Paschiera portercolese: l’eredità partenopea nell’Argentario

La “Paschiera” di Porto Ercole traeva originariamente ispirazione dalla celebre pastiera napoletana. «Nel corso dei secoli, la difficoltà nel reperire alcuni ingredienti tipici campani e il gusto più essenziale della Maremma hanno portato alla creazione di una versione più sobria e casalinga, divenuta immancabile durante la Pasqua» ricorda Cinzia Bolognesi Piani.

«L’impronta della cucina napoletana a Porto Ercole risale principalmente al periodo dello Stato dei Presidi (1557-1801) – racconta – Durante questa dominazione, le abitudini alimentari campane influenzarono la comunità locale, lasciando tracce evidenti non solo nella Paschiera, ma anche nei dolci di Carnevale (le “Chiacchiere“) e nell’uso precoce delle melanzane.»

«La Paschiera è l’esempio di come la cucina dell’Argentario sappia essere “meticcia” – conclude – capace di accogliere influenze esterne, rielaborarle e trasformarle in simboli autentici della propria identità e memoria familiare».