FOLLONICA – Emozioni ed agonismo nel bel derby di coppa vinto 5-3 dal Follonica Hockey a spese dell’Hc Castiglione. Valido come seconda giornata della Skate Italia Trophy, davanti alla folta cornice di pubblico del Capannino, la locale Innocenti Costruzioni debutta in grande nel torneo proprio per il ritorno in panchina di Enrico Mariotti e per l’esordio dei nuovi acquisti: Munnè con una tripletta decisiva, Tabarelli e Mas Paez, purtroppo infortunatosi per una contrattura. Il Castiglione di Achilli ha giocato senza Lasorsa e Samuel Amato, di cui è stato definito il tesseramento e che sarà probabilmente pronto per le prossime sfide.

Follonica quasi subito a segno. I fratelli Banini si mettono in azione: Davide serve Francesco centralmente e il bomber appena dentro l’area infila sotto la traversa, 1-0. Il Castiglione sbanda. Francesco Banini parte in contropiede e Cabella lo aggancia provocando la punizione di prima. Davide Banini però spara fuori il tiro libero. Al 7′ i biancocelesti “pesciaoli” pareggiano. Escobar vede l’inserimento di Cabella in area e chiude il triangolo, con la stoccata al volo che fa secco Mugnaini, 1-1. Al 15′ i “goraioli” ripassano in vantaggio. Cabiddu scende da destra, approfitta di uno scontro fra due difensori del Castiglione, taglia l’area indisturbato e mette alle spalle di Saitta, 2-1.

Poco dopo Cabella commette fallo su Munnè, agganciandolo. Francesco Banini manda sul palo il rigore. La gara rimane viva. Francesco Banini aggancia Escobar beccandosi il cartellino blu. In superiorità numerica Mugnaini salva a più riprese sui tiri castiglionesi, ma nulla può il portiere del Follonica sulla discesa di Escobar che in alza e schiaccia infila il pari, 2-2. Nella ripresa il ritmo cala decisamente. Protagonista diventa lo spagnolo Munnè: il catalano confeziona la sua tripletta che decide la partita.

Al 7′ su assist di Margheriti, sul secondo palo mette dentro il 3-2. Poi al 18′ sul 10° fallo castiglionese, il catalano dopo un paio di finte, mette dentro la punizione di prima del 4-2. Escobar aggancia commette fallo su Cabiddu e si prende il blu. In inferiorità Cabella in contropiede centra il palo, mentre dall’altra parte sempre Munnè in power play, dal limite al volo insacca il 5-2. Diego Bracali serve a Esquibel: l’assist vale il tiro del 5-3, Grossi non riesce ad arrivarci. E’ l’ultima emozione.

A1 Skate Italia Trophy 2g. Innocenti Follonica -Blue Factor Castiglione 5-3

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA: Marco Mugnaini, Alessandro Grossi; Davide Banini, Lucas Ezequiel Tabarelli Lobos, Francisco Alejandro Mas Paez, Francesco Banini, Jan Munnè Mas, Alberto Cabiddu, Gabriele Talarico, Francesco Margheriti. All. Enrico Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Raffaello Ciupi; Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Serse Cabella, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alex Raffaelli, Diego Bracali, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Matteo Galoppi di Follonica, Alessandro Gadaleta di Giovinazzo.

RETI: pt (2-2) 1’37 F.Banini (F), 7’03 Cabella (C), 15’07 Cabiddu (F), 21’02 Escobar (C); st 7’46, pp 18’02 e 20’13 Munnè (F), 22’44 Esquibel (C).