CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto che vi proponiamo oggi è stata scattata il 3 aprile del 1961, così come si legge dietro l’immagine, a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.
Sembra un gruppo in gita, ma non si conoscono i nomi delle persone ritratte.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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