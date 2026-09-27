GROSSETO – La Maremma torna sotto i riflettori della grande stampa internazionale, e questa volta lo fa dalle patinate e prestigiose pagine del magazine Condé Nast Traveller.

In un lungo e appassionato reportage firmato dalla giornalista britannica Catherine Fairweather, la Maremma viene recentemente (e di nuovo) celebrata come l’angolo selvaggio e autentico della Toscana da scoprire. Luogo capace oggi di attrarre una nuova generazione di viaggiatori grazie a un mix irresistibile di paesaggi mozzafiato, arte e tradizioni ancestrali.

Il racconto della giornalista inizia sulle carrozze dell’Orient Express, scivolando lungo la costa tirrenica per addentrarsi in quelli che definisce gli “spazi aperti e sconfinati” della Maremma. Agli occhi del viaggiatore internazionale, abituato alle folle di Firenze o Pisa, il nostro territorio appare come una meravigliosa scoperta: chilometri di costa punteggiati da antiche torri di avvistamento (un tempo difesa contro i pirati), pinete ombrose e immense distese dove pascolano le vacche maremmane dalle lunghe corna e dove si perpetua la leggenda dei butteri a cavallo.

Fairweather ripercorre la storia del territorio, ricordando le paludi, fino ad arrivare alla grande bonifica che ha plasmato la vocazione agricola di oggi. C’è spazio per ricordi della sua gioventù, confronto di prezzi tra Orient Express e regionale Trenitalia, ma anche per rispolverare immagini di Capalbio e la magia artistica del Giardino dei Tarocchi. Luoghi che le evocano estati spensierate e dal sapore cinematografico.

L’articolo senza dubbio esalta poi l’inestimabile patrimonio naturale della Maremma: le vaste riserve costiere, i luoghi dove nidificano fenicotteri e aironi, e le dune modellate dal vento.

Il viaggio prosegue verso l’entroterra, culla della civiltà etrusca, snodandosi tra le vie cave e il tufo di borghi come Pitigliano, Sovana e Sorana, per poi immergersi nelle celebri acque termali curative, un rito di benessere celebrato fin dai tempi degli antichi romani. Non manca ovviamente il mare: le spiagge libere, le dune della Feniglia e le antiche fortezze spagnole di Porto Ercole e dell’Argentario.

L’ospitalità d’eccellenza: i rifugi maremmani

Nella seconda parte del suo reportage, l’autrice si sofferma sull’accoglienza, tracciando una vera e propria mappa del lusso sussurrato e del fascino senza tempo che caratterizza l’ospitalità maremmana.

Pur mantenendo il focus sulla natura, la giornalista consiglia ai lettori di tutto il mondo una serie di location esclusive per vivere appieno il territorio.

Si parla di gloriose tenute storiche trasformate in rifugi ecosostenibili e lodge di design a pochi passi dal mare di Capalbio, di iconici e lussuosi hotel a cinque stelle nascosti tra la vegetazione e le scogliere del Monte Argentario, e di eleganti beach club privati dove godersi il mare in totale riservatezza.

Non mancano le indicazioni per vivere al meglio la Maremma più rurale. L’articolo infatti elogia splendide locande color rosso mattone circondate da uliveti, antichi palazzi liberty trasformati in bed & breakfast di charme in borghi come Pereta, e suggerisce itinerari guidati a piedi tra i misteri etruschi.

Trova anche spazio un grande tributo all’enogastronomia locale, con riferimenti alla storica cooperativa di pescatori di Orbetello, ristoranti sulla spiaggia e trattorie rustiche dove gustare la vera pappardella al cinghiale accompagnata da un calice di Morellino.

Per scoprire nel dettaglio il racconto ma anche quali sono le strutture, i brand, i resort e i ristoranti specifici che hanno rubato il cuore della giornalista e che stanno portando l’accoglienza della Maremma nel mondo, è possibile leggere l’articolo originale (in lingua inglese) direttamente sul sito di Condé Nast Traveller.