ORBETELLO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Orbetello, sull’Aurelia, al chilometro 147, all’altezza del ponte sulla ferrovia. La richiesta di soccorso è arrivata al 118 della ASL Toscana Sud Est alle 19.16.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti l’automedica di Orbetello, la Croce rossa di Orbetello, l’automedica di Albinia, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso.
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Una persona, di cui non si conoscono le generalità, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Un uomo di 65 anni è stato invece trasportato dall’automedica di Albinia all’ospedale di Grosseto in codice giallo.