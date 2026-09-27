GROSSETO – I carabinieri hanno sanzionato un automobilista per essere fuggito dopo aver urtato alcune autovetture in sosta in via Adige, a Grosseto, causando danni ai mezzi.

Le indagini

I carabinieri, seguendo le tracce lasciate sul posto e raccogliendo alcune fondamentali dichiarazioni testimoniali, hanno individuato il responsabile. L’uomo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 189 del codice della strada per non aver ottemperato al comportamento da tenere in caso di incidente stradale, ovvero l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso e fornire le generalità (sanzione amministrativa da 87 a 344 euro).

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