GROSSETO – Tre auto rubate ritrovate, un pirata della strada fermato, sequestro di droga. È il bilancio di questo fine settimana di controlli del carabinieri.

I militari della Compagnia di Grosseto sono stati impegnati nel corso della serata e della notte del fine settimana appena trascorso in un’intensa attività di controllo delle aree del centro di Grosseto, per prevenire e contrastare illeciti penali e amministrativi e, soprattutto, per garantire ai cittadini la fruibilità di queste zone in una cornice di sicurezza.

Segnalato per spaccio in piazza Marconi

Un uomo extracomunitario di 25 anni è stato controllato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Grosseto. L’uomo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, durante i controlli a cui è stato sottoposto in piazza Marconi è stato trovato in possesso di 8 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 25 grammi, conseguentemente sequestrati. È stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il rifiuto degli accertamenti

I carabinieri della Sezione radiomobile hanno invece denunciato un italiano sottoposto a controllo in via Argentina mentre era alla guida della sua vettura. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e si è rifiutato di sottoporsi agli esami clinici per accertare che non stesse guidando sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

In caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 7, del codice della strada: l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il conducente è stato anche segnalato quale assuntore di droghe alla locale Prefettura, con ritiro della patente.

La fuga dopo l’urto in via Adige

Gli stessi militari hanno sanzionato un automobilista per essere fuggito dopo aver urtato alcune autovetture in sosta in via Adige, causando danni ai mezzi. I carabinieri, seguendo le tracce lasciate sul posto e raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni, hanno individuato il responsabile, sanzionato ai sensi dell’articolo 189 del codice della strada per non aver ottemperato al comportamento da tenere in caso di incidente stradale, ovvero l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso e fornire le generalità (sanzione amministrativa da 87 a 344 euro).

Otto persone segnalate per droga

L’attività di controllo è continuata nei pressi della stazione ferroviaria e nelle adiacenze di via Roma, via Oberdan, via Argentina e in località Commendone, dove otto persone, di cui tre italiane (sette uomini e una donna), sono state trovate in possesso di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi di hashish e 3 di eroina, e i soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali persone dedite al consumo di droghe, per essere avviati ai percorsi di presa di coscienza della dipendenza e di disintossicazione.

Tre auto rubate ritrovate

Durante i controlli nell’area dello scalo ferroviario e in via Tripoli sono state rinvenute tre autovetture rubate a Fonteblanda e Rispescia, restituite agli aventi diritto.

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