FOLLONICA – Sono ripartite le attività dell’Università della Libera Età di Follonica. I corsi sono stati presentati ieri pomeriggio al teatro della Fonderia Leopolda, in un incontro aperto ai cittadini.

L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 5 ottobre, mentre il termine dell’anno accademico è fissato per il 14 maggio.

Un’occasione di cultura e socializzazione

Nata con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e socializzazione, l’Università della Libera Età si rivolge a tutte le persone adulte che desiderano ampliare le proprie conoscenze, approfondire interessi e curiosità, acquisire nuove competenze e trascorrere il tempo libero in un ambiente dedicato alla conoscenza e alla condivisione.

Per l’anno accademico 2026/2027 le lezioni si svolgeranno presso la Fonderia 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana dalle 16 alle 17.30.

Le modalità d’iscrizione

Per l’anno accademico 2026/2027 sono previste procedure differenziate per coloro che hanno già confermato la propria adesione e per i nuovi iscritti.

Per coloro che hanno confermato l’adesione entro il 15 giugno 2026 sarà possibile recarsi presso la Fonderia 1 nei giorni 24, 25 e 26 settembre, dove dovrà essere ritirato il numero identificativo necessario per procedere successivamente al pagamento della quota di iscrizione. Chi non provvederà al ritiro del numero entro il 26 settembre perderà la priorità di iscrizione. Il numero potrà essere ritirato personalmente oppure tramite una persona delegata di fiducia.

Per i nuovi iscritti saranno disponibili circa 50 posti. Gli interessati potranno ritirare il numero identificativo per l’iscrizione nei giorni 28, 29 e 30 settembre, presso la Fonderia 1, dalle 17 alle 18. Il numero identificativo dovrà essere ritirato da tutti coloro che intendono iscriversi. Una volta ottenuto il numero, sarà possibile effettuare il versamento della quota di iscrizione, pari a 50 euro.

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