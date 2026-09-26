ORBETELLO – Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha completato un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso del Magione, controfossa sinistra del fiume Albegna, in località Polverosa (comune di Orbetello).
Con il lavoro, inserito nell’unità idrografica Albegna, è stata rimossa la vegetazione infestante in eccesso nella sezione idraulica, per favorire il regolare scorrimento delle acque.
L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.