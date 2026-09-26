SANTA FIORA – Ultimi giorni per iscriversi al Centro ludico di Santa Fiora per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate hanno tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda e accedere a un servizio pensato per offrire ai bambini uno spazio pomeridiano di socialità e alle famiglie un ulteriore supporto nella gestione dei tempi quotidiani.

Il Centro ludico sarà attivo dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, nei locali dell’Asilo nido di via San Rocco 4. La quota mensile è di 60 euro. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti e potrà accogliere complessivamente fino a 12 bambini.

“Vogliamo far conoscere sempre di più questa opportunità – sottolinea Beatrice Forteschi, consigliera comunale con deleghe a istruzione, servizi scolastici – perché fa parte dei servizi che mettiamo a disposizione delle famiglie, con una quota particolarmente contenuta. Uno spazio dedicato ai bambini che rappresenta, allo stesso tempo, un sostegno concreto per l’organizzazione quotidiana delle famiglie”.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre, esclusivamente online attraverso il Portale Genitori, nella sezione “Nidi e ludoteca”, accedendo con Spid o Cie. Le richieste presentate successivamente potranno essere prese in considerazione in presenza di posti disponibili; in caso contrario saranno inserite nella graduatoria di accesso.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Educazione e Istruzione dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana: 0564 965231 – 0564 965247.