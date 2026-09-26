SANTA FIORA – Per il secondo anno consecutivo studenti e studentesse dell’Amiata rappresenteranno la Toscana nel gioco del cricket al Trofeo CONI, che quest’anno è in programma a Bari dal 4 al 7 ottobre. “Vivi il tuo sogno rappresenta la tua terra” è il nome della manifestazione, che vedrà impegnati i giovani atleti a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Tutto è nato un paio di anni fa grazie all’adesione della scuola secondaria Pratesi di Santa Fiora al Progetto Scuola Attiva che ha permesso ai suoi studenti di praticare lo sport del cricket, attraverso lezioni tenute da insegnanti della Federazione Italiana Cricket. Gli studenti nel frattempo sono cresciuti ma hanno continuato ad allenarsi in questo sport rendendo possibile la partecipazione di alcuni di essi, lo scorso anno, alla decima edizione del trofeo Coni che sin è tenuto a Lignano Sabbiadoro e quest’anno alla undicesima edizione a Bari.

Questi gli atleti amiatini:

Crompton Nassim (2012) – Roccalbegna

Brambilla Bianca (2012) – Roccalbegna

Musarella Simone (2012) – Castel del Piano

Rossi Emma (2012) Santa Fiora

Rossi Gaia (2012) Santa Fiora

Durazzi Lorenzo (2012) Santa Fiora

Di Iorio Noah (2012) – Santa Fiora

I tecnici accompagnatori:

Giuseppe Merlo – Maremma Cricket Club Grosseto

Antonio Lenzi – Maremma Cricket Club Grosseto

Il gruppo, nei giorni scorsi, è stato ricevuto nel Palazzo della Provincia insieme agli altri atleti impegnati nella vela e nel judo. L’amministrazione comunale si complimenta con atleti e istruttori.

“Desidero rivolgere i miei complimenti a tutti i ragazzi e alle ragazze – ha commentato il sindaco Federico Balocchi -e un ringraziamento speciale a Giuseppe Merlo e Antonio Merlo, del Maremma Cricket Club, per aver allenato il gruppo di atleti che si apprestano a vivere questa importante esperienza al Trofeo CONI 2026. La loro partecipazione è motivo di orgoglio per il nostro territorio e dimostra quanto sia importante avvicinare i giovani a discipline sportive diverse, offrendo loro opportunità di crescita, confronto e condivisione”.

“Il cricket rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra scuola, federazioni sportive e territorio possa far nascere nuove passioni e valorizzare le capacità dei nostri ragazzi. – aggiunge, commenta Claudio Pantaloni, consigliere comunale allo Sport –. Come amministrazione comunale, crediamo nell’importanza di investire nell’impiantistica sportiva e di ampliare l’offerta di spazi e discipline praticabili, affinché lo sport sia sempre più accessibile e possa coinvolgere un numero crescente di giovani. Un ringraziamento va alla scuola, agli insegnanti, ai tecnici e alle famiglie che accompagnano questi ragazzi nel loro percorso. A tutti rivolgo un grande in bocca al lupo per la manifestazione di Bari, con l’augurio che possano vivere questa esperienza con entusiasmo, spirito di squadra e soddisfazione, portando con sé il nome del nostro territorio”.