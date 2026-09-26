MASSA MARITTIMA – Si è conclusa un’estate speciale per l’Istituto Falusi di Massa Marittima. Da fine giugno a fine agosto i ragazzi dell’Azione Cattolica della Diocesi di Massa Marittima-Piombino hanno scelto di dedicare il loro tempo estivo a un servizio di volontariato all’interno della struttura socio-assistenziale per anziani, fatto di presenza, ascolto, giochi e condivisione.

Gli incontri erano cadenzati con puntualità, una volta a settimana, alternando mattina e pomeriggi. Quello che doveva essere un semplice supporto alle animatrici del Falusi, Debora e Michela, si è trasformato fin da subito in qualcosa di molto più profondo, un vero e proprio abbraccio intergenerazionale. Ad abbattersi non sono state solo le barriere dell’età ma anche quelle della solitudine. Il momento finale di questa avventura si è consumato a settembre con un pranzo festoso.

«Questa esperienza rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante promuovere occasioni di incontro e di scambio tra generazioni, rafforzando i legami e il senso di comunità. – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – Il progetto realizzato al Falusi dimostra come il volontariato giovanile possa offrire un contributo prezioso alla vita degli anziani, regalando momenti di compagnia, ascolto e condivisione, ma anche quanto i ragazzi possano imparare dall’esperienza e dalla memoria dei nostri anziani».

Chiea: «Per i giovani è significa mettere in pratica il cuore stesso dell’esperienza associativa»

«Credo che iniziative come questa abbiano un grande valore umano e sociale e che debbano essere sostenute e incoraggiate – prosegue la prima cittadina – perché una comunità attenta e solidale si costruisce proprio attraverso la cura delle relazioni e la partecipazione di tutti. Ringrazio l’Azione Cattolica, la Diocesi, il Falusi, gli operatori e tutti i giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo a questo bel progetto».

A condividere il bilancio positivo dell’iniziativa è anche la direzione dell’Rsa. «Siamo molto felici di questa esperienza con i ragazzi dell’Azione Cattolica – afferma Renato Vanni, direttore del Falusi – tutti i partecipanti, giovani, anziani, operatori, volontari, escono arricchiti da questo ciclo di incontri»

«Ringrazio la Diocesi e l’Azione Cattolica a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione – aggiunge la presidente del Falusi, Maria Luisa Massai – per aver realizzato questo progetto di volontariato e per l’inserimento dei giovani studenti nel mondo del disagio e della difficoltà degli anziani, a conferma che la presenza sul territorio ultracentenaria dell’Istituto è una presenza preziosa e fondamentale per la comunità massetana».

Dal punto di vista dell’Azione Cattolica, l’iniziativa ha rappresentato non soltanto un’occasione di volontariato, ma anche un’importante opportunità di crescita e formazione per i giovani coinvolti. “Entrare in una struttura come l’Istituto Falusi di Massa Marittima per svolgere servizio di volontariato – ha commentato Daiana Chiea, presidente Azione Cattolica – significa, per i giovani dell’Azione Cattolica, abituati ai ritmi frenetici della vita, mettere in pratica il cuore stesso dell’esperienza associativa: la cura delle relazioni, il valore della gratuità e la riscoperta della dignità della persona fragile».

«Questo tipo di volontariato non è semplice animazione o intrattenimento: è presenza. Significa donare il bene più prezioso che un giovane oggi possiede, ossia il proprio tempo, attraverso un ascolto attento, un sorriso, un gioco condiviso, un canto o qualche passo di danza nei corridoi della struttura» ha specificato Chiea.

«Per l’Azione Cattolica, questo tipo di servizio si trasforma in un forte momento formativo, in un incontro intergenerazionale, in cultura della cura e nel vivere il messaggio evangelico – conclude – Grazie a Renato Vanni, a tutti gli operatori dell’Istituto Falusi e a Debora e a Michela, perché questa esperienza non è stata un dono a senso unico, ma uno scambio profondo in un luogo nel quale l’amore si fa più tangibile. Giovani e anziani uniti da un grande abbraccio! Grazie a nome di tutta l’Associazione».

A completare il racconto dell’esperienza è la testimonianza di chi opera quotidianamente all’interno della struttura. «Riteniamo che noi operatori di Rsa non custodiamo soltanto un corpo, ma identità, vite, memorie e radici. E nell’assistenza, si possono fondere le esperienze di chi assiste e di chi viene assistito – dichiara Debora Lavagnini, educatrice professionale – in un ciclo virtuoso tra anziani e personale, ed in questo caso, tra piccoli volontari ed ospiti di una Rsa».

«Valorizzare questa reciprocità significa lavorare costantemente per creare le condizioni affinché queste esperienze si moltiplichino – conclude – e perché generazioni diverse possano crescere insieme”.