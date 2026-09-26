ORBETELLO – «Non avrei mai fatto del male a mio figlio, io vivo per lui» è indignato Paolo, padre di Alessio, ragazzo tetraplegico che vive a Orbetello e che nei giorni scorsi doveva essere trasferito in ospedale per un controllo medico. È lui che ha chiesto il diritto di replica rispetto ad una vicenda di cronaca di un paio di giorni fa in cui sono intervenuti i carabinieri.

«Hanno insinuato che avrei potuto fare un atto inconsulto. Ma come si può pensare che avrei mai fatto del male al mio ragazzo».

Il trasporto in ospedale

La situazione doveva essere più o meno di routine, e invece la cosa è degenerata. «Abbiamo concordato il trasporto in ospedale con l’assistente sociale – afferma Paolo – avevo chiesto che venissero due uomini per portare mio figlio con il telo arancione, così che non si agitasse. Lui è anche autistico. Sono venute due donne e non sarebbero riuscite a trasportarlo con il telo».

La situazione precipita

A quel punto «è intervenuto l’infermiere del 118. Ho chiesto di dare a mio figlio delle gocce che prende abitualmente per tranquillizzarlo, ma l’infermiere ha detto che non si assumeva la responsabilità visto che non c’era urgenza».

«Io ho risposto che allora la sua presenza non serviva – prosegue il padre del paziente – e mi sono chiuso in camera con mio figlio per convincerlo ad andare con l’automedica in ospedale. Mentre ero in camera un portantino ha bussato contro il vetro spaventando mio figlio che adesso non vuole più dormire in quella stanza vista la paura che ha avuto».

«Per mio figlio faccio tutto»

«Hanno lasciato intendere che volessi far del male a mio figlio: mentre io per mio figlio faccio tutto. Con mia moglie abbiamo fatto avanti e indietro da Firenze per un anno intero quando era ricoverato dopo una caduta da 12 metri che l’ha reso tetraplegico. Non gli abbiamo mai fatto mancare nulla, lo abbiamo riportato a casa dove lo curiamo, puliamo e laviamo ogni giorno».

«Tra l’altro quando sono arrivati i carabinieri in camera con mio figlio e me c’era la dottoressa dell’automedica con cui ci stavamo accordando per dare il calmante. Dopodiché è stato trasportato tranquillamente in ospedale per fare le lastre che deve fare una volta all’anno».

Il malore

Nel pomeriggio Paolo ha avuto anche un malore per lo stress della situazione, ed è stato portato in ospedale a Grosseto. «Ho avuto un’ischemia, mi hanno fatto il massaggio cardiaco. La nostra vita è già difficile affrontarla così, non vogliamo passare per quelli che non siamo».