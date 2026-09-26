Foto di repertorio

MANCIANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 25 settembre, per un incendio di sterpaglie in località La Sgrilla, nel comune di Manciano.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Orbetello e Sorano sono intervenute nella zona interessata dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l’incendio e spento le fiamme, riuscendo a impedire che il rogo si propagasse alle aree circostanti.

Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza della zona. Non vengono segnalati ulteriori danni.