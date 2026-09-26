FOLLONICA – Piazza Guerrazzi si è riempita questa mattina di ciclomotori d’epoca e appassionati per la seconda edizione della 50 Run, manifestazione dedicata ai cosiddetti “cinquantini” e alla passione per i mezzi storici.

La partenza ufficiale è avvenuta alle 9, dopo il ritrovo al 50 Run Village, le operazioni di iscrizione e la colazione offerta dall’organizzazione. Oltre cento i partecipanti iscritti, arrivati a Follonica da numerose regioni italiane, da Piacenza a Torino, da Parma a Roma, fino a Foggia, Napoli, Treviso, Potenza e Udine.

Per la seconda edizione l’evento propone “Il Giro Pesca”, un itinerario di circa 185 chilometri attraverso le Colline Metallifere e alcuni dei borghi e dei paesaggi più caratteristici del territorio. I partecipanti attraverseranno i territori di Follonica, Campiglia Marittima, Suvereto, Monteverdi Marittimo, Monterotondo Marittimo, Montebamboli, Massa Marittima e Scarlino, mettendo alla prova conducenti e mezzi lungo un percorso affrontato in autonomia.

Protagonisti sono i ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc, costruiti entro il 2000: mezzi che richiamano soprattutto gli anni Settanta, Ottanta e Novanta e che continuano a coinvolgere anche nuove generazioni di appassionati.

La 50 Run è organizzata da 50 Run, con la collaborazione del Club Nazionale Anteas, affiliato Asi. Dopo il “Giro dei Montierini” della prima edizione, l’appuntamento torna dunque a proporre un viaggio alla scoperta del territorio attraverso la mobilità d’epoca.

Particolarità della manifestazione è proprio l’assenza di un servizio di assistenza lungo il percorso: ogni partecipante affronta il tragitto in autonomia, recuperando lo spirito avventuroso dei viaggi in sella ai ciclomotori di un tempo.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con il “Merenda Party”, in programma alle 17 in Piazza Guerrazzi, dove si concluderà l’esperienza dei partecipanti.

La seconda edizione della 50 Run entra così nel vivo con la partenza dei suoi oltre cento equipaggi, pronti ad affrontare 185 chilometri in sella ai loro cinquantini tra strade, borghi e paesaggi della costa e delle Colline Metallifere.

Abbiamo seguito l’evento con le foto di Giorgio Paggetti.