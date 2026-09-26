MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo prosegue nel potenziamento della sicurezza urbana attraverso un nuovo progetto di videosorveglianza destinato a integrare e ampliare l’infrastruttura già presente sul territorio.

L’intervento prevede l’installazione di 33 nuove telecamere in aree strategiche del centro abitato e nelle principali zone di interesse, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, supportare il controllo del territorio e fornire alle Forze dell’Ordine uno strumento tecnologico efficace per la ricostruzione degli eventi e lo svolgimento delle attività investigative.

Il nuovo intervento si aggiunge a un primo stralcio già realizzato dal Comune, che aveva portato all’installazione di 36 telecamere, tra cui 14 panoramiche e 15 dedicate alla lettura delle targhe. Con le ulteriori 33 installazioni, il sistema comunale raggiunge complessivamente 69 telecamere, consentendo di completare l’intera mappatura e copertura del territorio comunale.

Il progetto non riguarda soltanto la fornitura degli apparati, ma prevede anche la realizzazione di una vera e propria infrastruttura di comunicazione dedicata, necessaria per trasmettere in modo affidabile e sicuro i flussi video verso la centrale operativa della Polizia Municipale. La rete sarà realizzata attraverso un’architettura mista, che combina fibra ottica, collegamenti Ethernet e ponti radio, così da adattarsi alle caratteristiche urbanistiche e orografiche del territorio e alla diversa disponibilità di infrastrutture nei vari punti di installazione. L’architettura è stata progettata secondo criteri di scalabilità, consentendo in futuro l’incremento del numero delle telecamere e l’eventuale integrazione di ulteriori sistemi.

L’intervento prevede una spesa complessiva di circa 73mila euro. “Questo progetto rappresenta un investimento importante nella sicurezza e nella qualità della vita della nostra comunità – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo –. Con un primo stralcio avevamo già installato 36 telecamere, di cui 14 panoramiche e 15 dedicate alla lettura delle targhe. Oggi, grazie all’installazione di ulteriori 33 telecamere, riusciamo a completare l’intera mappatura del territorio comunale, rafforzando la presenza del sistema di videosorveglianza nei punti strategici e nelle aree più isolate”.

“Abbiamo scelto di realizzare un sistema moderno, integrato e flessibile, capace di rispondere alle diverse esigenze del territorio. Le nuove telecamere, insieme a una rete di comunicazione affidabile e a un centro unico di controllo presso la Polizia Municipale, offriranno uno strumento concreto a supporto delle attività di prevenzione e del lavoro delle Forze dell’Ordine”.

Le 33 nuove telecamere si distinguono per tecnologie professionali ad alta risoluzione, ottiche varifocali e multisensore, visione panoramica a 360 gradi, sistemi di illuminazione notturna a infrarossi e luce bianca e funzionalità avanzate per la lettura delle targhe.

Nel dettaglio, il sistema comprende: 3 telecamere a doppia ottica, in grado di garantire sia una ripresa ravvicinata e dettagliata sia una visione panoramica dell’area; 15 telecamere professionali con ottica varifocale, adatte al controllo del contesto e all’acquisizione di immagini dettagliate; 8 telecamere panoramiche multisensore dotate complessivamente di cinque ottiche ciascuna, per una visione a 360 gradi; 7 telecamere dedicate alla lettura delle targhe, con una precisione di riconoscimento superiore al 98 per cento, integrate nel sistema TargaManent.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un punto di videosorveglianza in un’area remota, priva di allacciamento alla rete elettrica e di pubblica illuminazione. In questo sito sarà installato un impianto fotovoltaico a isola, dimensionato per garantire l’alimentazione continua e autonoma delle telecamere e degli apparati di trasmissione. Questa soluzione consentirà di estendere il sistema anche in aree isolate, senza la necessità di realizzare nuove infrastrutture elettriche, riducendo al contempo l’impatto ambientale e i costi di gestione.

Tutti i flussi video saranno convogliati verso il centro unico di controllo e gestione presso la sede della Polizia Municipale. Gli operatori autorizzati potranno visualizzare le immagini in tempo reale, consultare le registrazioni e accedere alle diverse funzioni sulla base dei rispettivi livelli di abilitazione.

Il sistema sarà utilizzato esclusivamente per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e contrasto degli illeciti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Saranno garantiti accessi riservati al personale autorizzato, tempi di conservazione limitati e adeguate misure di sicurezza, oltre alla predisposizione della cartellonistica informativa nelle aree sottoposte a videosorveglianza.