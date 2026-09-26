GROSSETO – Un imprenditore grossetano di 64 anni e la moglie, quarantanovenne di origini marocchine, sono finiti in carcere con l’accusa di concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato. È l’esito dell’operazione “Border line”: nella giornata di ieri i finanzieri del Comando provinciale di Grosseto, congiuntamente al personale della Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip presso il Tribunale di Grosseto, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il sistema del “Decreto flussi”

Il provvedimento giunge al culmine di indagini che, secondo gli inquirenti, hanno consentito di disvelare un sistema collaudato che trasformava la procedura legale del “Decreto flussi” in una fonte di reddito, monetizzando la speranza di decine di stranieri desiderosi di arrivare in Italia con un regolare permesso di soggiorno.

A far scattare le investigazioni, condotte congiuntamente dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Grosseto e dalla Sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, sono state le denunce presentate nel 2024 da diversi cittadini stranieri. Il quadro ricostruito dagli inquirenti ha fatto emergere un vero e proprio tariffario applicato dalla coppia, che avrebbe reclutato i cittadini extracomunitari direttamente nel Paese di origine. Per ottenere la promessa di un lavoro, la documentazione necessaria all’ingresso in Italia e il successivo rilascio di un permesso di soggiorno a lungo termine, i migranti, prevalentemente reclutati in Marocco, avrebbero dovuto sborsare 10mila euro a testa.

Lavori fittizi e buste paga false

Una volta atterrati in Italia, però, i cittadini stranieri si sarebbero trovati di fronte a una realtà ben diversa: gli impieghi promessi presso l’azienda riconducibile agli arrestati, per i quali avevano pagato, sarebbero stati del tutto fittizi. Privi di lavoro, secondo la ricostruzione venivano stipati in alloggi messi a disposizione dagli stessi indagati dietro il pagamento di un affitto di circa 250 euro al mese.

Per evitare di diventare clandestini alla scadenza del visto e poter ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno, alle vittime venivano richiesti ulteriori versamenti in contanti, fino a 1.000 euro, per il rilascio di buste paga fittizie. Erano così costrette, di fatto, ad arrangiarsi con lavoretti occasionali in nero per sopravvivere e poter pagare tali importi.

La “contabilità parallela”

Gli investigatori hanno acquisito un’articolata “contabilità parallela”, costituita da agende, prospetti contabili e appunti manoscritti nei quali figuravano elenchi di nomi, acconti e saldi registrati in euro e in valuta marocchina. Nei supporti informatici in uso agli indagati sono stati inoltre rinvenuti contratti di fornitura di manodopera per importi ingentissimi, tra cui una commessa da quasi 500mila euro stipulata con una società appena creata dalla stessa indagata. Tali contratti si sarebbero rivelati falsi: le imprese committenti erano spesso del tutto ignare, oppure cessate, fallite o persino intestate a persone decedute da anni.

Le conversazioni telematiche analizzate dagli inquirenti hanno fornito un’ulteriore conferma del quadro indiziario. Nel provvedimento cautelare viene evidenziato un quadro di spiccata pericolosità, nonché il concreto rischio di inquinamento delle prove: in più occasioni, infatti, sarebbe emerso che i possibili testimoni erano stati subornati dagli indagati. A ciò si aggiunge, secondo l’autorità giudiziaria, un concreto pericolo di recidiva, avvalorato dalla spavalderia con cui gli indagati commentavano le possibili indagini a loro carico, convinti di poter rimanere impuniti.

I numeri dell’inchiesta

Le attività di indagine, nel loro complesso, hanno permesso di accertare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di 31 cittadini extracomunitari, nonché il rilascio di 22 visti di ingresso altrettanto irregolari. Attraverso le condotte descritte gli indagati avrebbero ottenuto ingenti somme di denaro, illecitamente riscosse in Italia e in Marocco.

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