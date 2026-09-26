Foto di repertorio

GROSSETO – Vittoria di prepotenza del Grosseto, che supera 4-0 la perfetta sconosciuta Pineto nell’anticipo della settima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Ancora tre punti ma stavolta con lo scarto più ampio, con gli uomini gol maremmani sempre più continui ed una difesa che non ha concesso niente.

Al quarto d’ora rompe gli equilibri Mannelli, mentre Andreoli raddoppia quattro minuti più tardi. Occasioni per Gaddini e Fabri, che concretizzeranno rispettivamente poco prima e poco dopo l’intervallo, per una supremazia netta. Grifone aggressivo anche nella ripresa, ma il risultato, già rotondo, non cambia più. E la classifica grida seconda piazza, in attesa delle gare delle dirette concorrenti.

PINETO: Tonti, Scheffer, Ienco, Di Renzo, Germinario, Vogliosi, Lombardi, D’Orazio, Frare, Forte, Pellegrino. A disposizione: Turi, Colaneri, Nebuloso, Guadagni, Delle Monache, Alessandretti, Ferrante, Asmussen, Sabatelli, Corradini, Pistillo. All. Grieco.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, fabri, Pitti. A disposizione: Cabella Menicucci, Mastroianni, Fiorini, Fiorani, Lorenzini, Montini, Alfani, Fantasi, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Amedeo, Hasani, Della Mora. All. Indiani.

ARBITRO: Sciolti di Lecce; assistenti Tangerò di Molfetta e Miccoli di Bari.

MARCATORI: 15′ Mannelli, 19′ Andreoli, 42′ Gaddini, 3′ st Fabri.

NOTE: ammoniti Ienco, Pellegrino, Gaddini, Germinario, Fiorini, Fantacci.