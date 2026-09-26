CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 2 al 4 ottobre 2026, Castiglione della Pescaia diventerà il centro della cultura della legalità, della memoria e della sicurezza stradale.

L’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (Acot), in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, organizza la manifestazione “Sicurezza, Memoria e Legalità in Piazza”, tre giornate ad alto valore educativo e civile rivolte alle scolaresche della provincia, ai cittadini e ai turisti.

L’evento si articolerà tra Piazza Garibaldi e l’adiacente sala consiliare del municipio, trasformando il cuore del borgo costiero in un grande spazio dedicato alla conoscenza, alla prevenzione e alla cultura della legalità, con attività pensate per coinvolgere adulti e bambini.

La Lamborghini e i mezzi storici della Polizia di Stato

Dalla Lamborghini utilizzata per il trasporto sanitario d’urgenza di organi e sangue ai mezzi storici della Polizia di Stato: un’occasione per osservare da vicino veicoli molto diversi tra loro e conoscere l’evoluzione dei mezzi e delle tecnologie al servizio della sicurezza e della collettività.

La Teca della “Quarto Savona 15”

Collocata di fronte alla fontana monumentale di Piazza Garibaldi, la Teca della “Quarto Savona 15” custodisce i resti della Croma blindata della scorta del giudice Giovanni Falcone.

La sua presenza rappresenterà uno dei momenti più intensi della manifestazione: un simbolo solenne della memoria e del sacrificio di uomini dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, e della lotta alla criminalità organizzata.

I “Circuiti della Legalità” e l’area didattica

In Piazza Garibaldi verrà allestito un vero e proprio circuito protetto di educazione stradale, completo di mini-segnaletica, nel quale i bambini delle scuole primarie potranno cimentarsi in prove pratiche e percorsi guidati insieme al personale della Polizia Stradale. Un’esperienza concreta e coinvolgente, pensata per avvicinare i più piccoli alle regole della strada attraverso il gioco e la partecipazione diretta.

A completare l’area didattica sarà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, spazio multimediale dedicato alla sensibilizzazione e all’educazione alla sicurezza stradale.

La mostra storico-documentale della Polizia Stradale

Nella Sala Consiliare del Municipio sarà allestita una mostra storico-documentale dedicata alla Polizia Stradale, un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso il lavoro quotidiano degli uomini della Polizia Stradale.

Il percorso espositivo permetterà di scoprire come è cambiato, nel corso dei decenni, il modo di intervenire e di ricostruire gli incidenti stradali.

Saranno esposte fotografie storiche realizzate dai poliziotti durante i rilievi dei sinistri, immagini che restituiscono non soltanto la dimensione tecnica del lavoro, ma anche la realtà della strada e l’attività degli agenti chiamati a documentarla.

Particolarmente suggestive saranno le planimetrie originali, disegnate a mano dagli stessi poliziotti, attraverso le quali sarà possibile comprendere l’accuratezza e la meticolosità con cui venivano ricostruite le dinamiche degli incidenti prima dell’avvento delle moderne tecnologie.

A completare l’esposizione, strumentazione tecnica originale, oggetti e materiali d’epoca, che consentiranno ai visitatori di conoscere da vicino strumenti e metodologie utilizzati dalla Polizia Stradale nel corso della sua storia.

Una mostra, dunque, non soltanto da osservare, ma da scoprire, per comprendere l’evoluzione della sicurezza stradale e il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia nella prevenzione e nella ricostruzione degli incidenti.

Scuola, educazione e cultura della legalità

Particolare risalto sarà dato al coinvolgimento degli studenti del territorio, grazie alla sinergia con il mondo della scuola, offrendo ai ragazzi percorsi guidati, attività didattiche e momenti di confronto diretto con gli operatori della Polizia di Stato.

L’obiettivo è trasformare la manifestazione in un’occasione concreta di educazione alla legalità, alla responsabilità e al rispetto delle regole, attraverso un’esperienza capace di unire memoria, conoscenza e partecipazione.

«Un’iniziativa di questa portata rappresenta un momento di profondo orgoglio per la comunità e per la nostra associazione», dichiara il presidente dell’Acot, Paolo Pieraccini. «Educare i bambini e i ragazzi al senso civico e al rispetto delle regole non è soltanto un dovere morale, ma costituisce il vero e solo investimento per il futuro della nostra società. Unire la memoria profonda di chi ha sacrificato la vita per la democrazia ai “Circuiti della Legalità” e alle attività pratiche significa lasciare un segno concreto nella crescita dei nostri giovani. Desidero esprimere un sentito e profondo ringraziamento per l’eccezionale professionalità e la sensibilità dimostrate al Commissario Capo Lucia Merli, responsabile della Polizia Stradale, affiancata con grande dedizione dai colleghi della Polizia di Stato. Il loro lavoro è stato determinante per dare vita a questo progetto, in cui credo profondamente e di cui condivido appieno i valori».

Il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per il territorio:

«Il Progetto Sicurezza, Memoria e Legalità in Piazza – afferma la sindaca Elena Nappi – porta questi valori nei luoghi della quotidianità, coinvolgendo cittadini e giovani in un percorso di consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Perché la sicurezza nasce dalla prevenzione, la memoria alimenta l’impegno e la legalità si costruisce insieme, ogni giorno».

Un’iniziativa che si preannuncia dunque come un fondamentale momento di crescita civica e memoria condivisa per tutta la Maremma, capace di unire scuola, cittadini e turisti in un’esperienza di grande valore educativo nel cuore di Castiglione della Pescaia.

Inizio delle attività: tutti i giorni alle ore 9.30.