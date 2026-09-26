GROSSETO – Nato in Tunisia, arrivato in Italia per studiare e laureato in economia e commercio nel suo paese, aveva scelto Siena per costruirsi un futuro passando da un nuovo percorso universitario. Mohamed Montassar Loussaief non è rimasto però particolarmente attratto dal percorso di studi. «Non lo credevo possibile, ma parlava di un lavoro futuro molto lontano dai miei interessi», racconta.

Con il Covid arriva lo stop e anche il tempo per riscoprire una passione, quella per la tecnologia. Nasce quasi per gioco assemblando droni durante il lockdown e arriva agli sviluppi in agricoltura.

Così, a 28 anni, nel 2023, parte da Siena in direzione Grosseto per frequentare l’ITS EAT Academy nel percorso dedicato alle innovazioni delle produzioni agrarie e alle trasformazioni agroindustriali. Un salto che lo porterà, in poco più di un anno, a un ruolo di responsabilità nel Consorzio zenzero nazionale a Torino, passando per un bar (sempre dedicato allo zenzero) aperto nella Capitale.

Le quattro domande a Mohamed Montassar

Tra tante opzioni dopo il diploma, perché hai scelto proprio un percorso tecnico all’ITS EAT Academy invece dell’università tradizionale?

Durante il Covid, avendo tanto tempo a disposizione, ho iniziato ad assemblare droni e sono riuscito a ritagliarmi un piccolo hobby. Ho sempre però avuto la passione per l’agricoltura 4.0. Il corso tecnico sulle innovazioni delle produzioni agrarie e le trasformazioni agroindustriali dell’ITS era l’ideale.

In Tunisia mi ero laureato in economia e commercio, qui ho frequentato l’università senza finire gli studi, perché non mi sono trovato bene: non volevo quel futuro che mi avrebbe dato. Il problema dell’università, a volte, è che non parla direttamente a quello che vorrai fare: a volte ti spinge a continuare con master e specializzazioni, ma il lavoro non arriva comunque. Con l’ITS questo problema non esiste: hai delle materie, sai bene quale scegliere perché vedi subito quale ti piace di più anche a livello pratico, e quella ti porterà un lavoro.

Secondo aspetto fondamentale, i tutor: ti guardano quasi come se ti facessero una radiografia, ti seguono anche nel progetto finale, chiedono le tue prospettive e ti mettono in contatto con le aziende.

Qual è stata quella competenza o quello strumento specifico che hai imparato in aula (o durante lo stage) che ti ha fatto dire “Ok, sono pronto per lavorare”?

Molto utili le lezioni, ma anche i tirocini: il primo è stato in un caseificio connesso a un’azienda agricola, seguendo tutta la filiera del latte e la sua trasformazione: è stata un’esperienza speciale e molto positiva, indimenticabile. Quando esci da un contesto che ti mette alla prova, al lavoro, avendo già alle spalle dell’insegnamento, sei più o meno pronto: puoi scegliere più coscientemente la strada che ti piace di più.

Durante il secondo anno i tutor dell’ITS danno il loro meglio, sanno darti il consiglio giusto per indicarti la strada giusta, sono eccezionali. Mi ritengo fortunato perché ho avuto come professore anche Stefano Silvi, che mi ha insegnato tutto ciò che riguarda le serre agricole: lui mi ha aperto un altro mondo, oltre a darmi una formazione d’eccellenza. Grazie a lui sono riuscito a sviluppare tecnicamente molte idee che prima erano solo sogni nel cassetto. Probabilmente per lui ero uno dei tanti allievi, ma per me i suoi insegnamenti sono rimasti cruciali: è stato lui a suggerirmi il secondo tirocinio, un’esperienza che mi ha fatto approfondire molto meglio la filiera agrifoodtech.

Quanto tempo è passato dalla consegna del diploma alla firma del tuo primo contratto? Come ti ha supportato l’Academy nel creare un ponte con le aziende del territorio?

Quando ho finito il tirocinio, il Ceo dell’azienda mi ha permesso di restare un po’ con lui, per stare più a contatto con quell’ambiente. Nel progetto finale dell’ITS avevo sviluppato un’idea intorno allo zenzero, ma studiandolo avevo capito che ci voleva molto in termini di costi e tempo. Così, venendo anche dal mondo della ristorazione, ho aperto un mio bar legato allo zenzero, a Roma. Abbiamo avuto successo, con un menù interamente incentrato appunto sullo zenzero: era un functional bar, lo avevo aperto insieme alla mia ragazza e a un maestro del sale.

Dopo qualche mese di questa esperienza, ricordando che avevo fatto ricerche sul Consorzio zenzero italiano, mi sono presentato là con un’idea per fare sempre qualcosa di mio. La direzione, che ha collaborato con docenze con l’ITS EAT, mi ha voluto assumere per l’esperienza avuta intorno allo zenzero e per dare più respiro al progetto, dandomi da subito un ruolo di responsabilità e credendo in me. Ora sono responsabile logistica del Consorzio dello zenzero italiano a Torino da un anno, e va tutto benissimo.

Il 1° ottobre ci sarà il Future Day, con momenti di networking tra aziende e studenti. Qual è il tuo consiglio più onesto a chi sta leggendo ed è ancora indeciso se partecipare o meno?

Se ti piace l’agricoltura, in ogni sua declinazione, e stai cercando di iniziare a lavorare il prima possibile, l’ITS EAT Academy ha il percorso da fare. Serve un po’ di motivazione, a volte, per rimettersi a studiare, ma due anni non sono così tanti e merita buttarsi. E se poi chi studia all’ITS deciderà di andare a fare qualcosa lontano da questo settore, avrà comunque le basi per farlo. Rimane comunque una bella base per cavarsela nel settore primario, che rimane fondamentale nel contesto in cui viviamo oggi.

L’appuntamento da non perdere: il Future Day

L’ITS EAT Academy Future Day si terrà giovedì 1° ottobre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sede dell’Academy in via Giuseppe Scopetani 6, alla Cittadella dello Studente di Grosseto. Non un semplice open day, ma un momento di confronto reale tra formazione e aziende. Dopo i saluti istituzionali è prevista una tavola rotonda su imprese, formazione e comunicazione, le testimonianze dei diplomati oggi inseriti nel mondo del lavoro (come quella di Eleonora), la cerimonia di consegna dei diplomi e, a chiudere, un momento di networking tra docenti, aziende e partecipanti.

L’evento è aperto a studenti delle superiori, diplomati, famiglie e a chiunque voglia riqualificare il proprio percorso professionale. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione tramite il modulo disponibile sul sito della Fondazione EAT.