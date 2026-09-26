GROSSETO – Due imprenditori grossetani, marito e moglie, sono stati arrestati con l’accusa di concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato, nell’ambito dell’operazione «Border line» condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri di Grosseto. Secondo le indagini, la coppia avrebbe reclutato cittadini extracomunitari, soprattutto marocchini, direttamente nel Paese d’origine, facendosi pagare fino a 10mila euro a testa con la promessa di un lavoro, della documentazione per l’ingresso in Italia e di un permesso di soggiorno di lunga durata.

Le indagini hanno accertato, inoltre, che una volta arrivati, i migranti si sarebbero trovati davanti a impieghi del tutto fittizi, costretti a pagare circa 250 euro al mese per alloggi messi a disposizione dagli stessi indagati e fino a 1.000 euro in contanti per ottenere buste paga false necessarie al rinnovo del titolo di soggiorno. Le indagini, partite da denunce presentate nel 2024, hanno portato alla luce una «contabilità parallela» fatta di agende e appunti manoscritti, oltre a contratti di fornitura di manodopera risultati falsi, per un totale di 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari accertati.

La notizia, arrivata anche alle cronache nazionali la mattina di oggi, 26 settembre, ha originato già nelle prime ore le prime reazioni di politica e sindacati.

Marco Simiani: «A Grosseto vittime di sfruttamento, da destra squallida propaganda»

«Dopo quattro anni la destra non può continuare a raccontare l’immigrazione come se fosse sempre responsabilità di qualcun altro – dice Marco Simiani, onorevole Pd grossetano, in una nota – I flussi migratori sono una materia sulla quale questo governo ha assunto precise responsabilità e oggi, a Grosseto, emerge una vicenda gravissima: un imprenditore e sua moglie sono stati arrestati con l’accusa di aver trasformato il Decreto flussi in una fonte di guadagno, chiedendo fino a 10mila euro a persona a decine di migranti, promettendo lavori inesistenti e costringendoli poi a vivere in condizioni disumane».

«È la dimostrazione di come la disperazione delle persone possa diventare terreno di sfruttamento criminale – prosegue Simiani – Servono controlli, legalità e strumenti efficaci per impedire che il Decreto flussi venga utilizzato per fare affari sulla pelle delle persone. Colgo l’occasione per ringraziare le Forze dell’ordine per aver sventato questo traffico di migranti».

«Proprio per questo trovo surreale la reazione del deputato di Fdi Fabrizio Rossi, che, invece di interrogarsi sulle responsabilità di chi ha governato questi processi, preferisce mistificare la realtà e lanciarsi nella solita propaganda, alla disperata ricerca di Vannacci – rimarca Simiani – Rossi prende un’inchiesta che ha portato all’arresto di due persone accusate di sfruttare i migranti e la trasforma nell’ennesima occasione per alimentare odio e paura, arrivando persino a chiamare in causa i medici e i Cpr. La realtà è molto più semplice: a Grosseto ci sono decine di vittime di un sistema criminale che ha lucrato sulla loro disperazione. Su questo servono serietà e rispetto, non propaganda. Vergogna».

Paolo Rossi (Flai Cgil): «Bene il lavoro delle Forze dell’ordine, ora però più prevenzione e tutele per le vittime»

«Questa vicenda conferma quanto denunciamo da tempo – interviene sulla vicenda Paolo Rossi, segretario della Flai Cgil di Grosseto – lo sfruttamento della manodopera straniera in provincia di Grosseto non passa solo per i campi, ma anche per l’abuso sistematico di strumenti legali come il Decreto flussi, trasformati in un business criminale sulla pelle di persone disperate. Non è un caso isolato, ma la conferma di un modello, quello delle «aziende senza terra» e degli intermediari che lucrano sulla manodopera, che avevamo già fotografato con le Brigate del Lavoro e che ci ha portato, insieme alle Prefetture di Grosseto e Siena, alla firma del Protocollo “Codice Etico Agricoltura”».

«Bene l’azione di Guardia di Finanza e Carabinieri – prosegue Rossi – tuttavia occorre agire anche a monte: servono controlli più stringenti sulle procedure di ingresso, necessari come abbiamo ribadito con Flai Cgil Toscana, una white list reale delle imprese e un collocamento pubblico dei lavoratori stranieri, con mediatori culturali, che sottragga spazio a chi specula su permessi di soggiorno e contratti di lavoro fittizi».

«Alle vittime di questi sistemi – conclude – va garantita tutela e possibilità di reinserimento lavorativo dato anche il fatto che hanno deciso di denunciare, e va ricordato che per alcuni arrangiarsi significa doversi abbandonare alla delinquenza. La tutela e il reinserimento sono strumenti a contrasto di quella paura di perdere il permesso che altrimenti li lascerà sempre in ostaggio dei caporali di turno».

Gabriella Capone, responsabile legalità Pd Grosseto

«L’inchiesta che ha portato alla luce un presunto sistema di sfruttamento legato alle procedure per l’ingresso e la permanenza di cittadini stranieri pone una questione che va oltre le singole responsabilità che saranno accertate dalla magistratura: il funzionamento dei meccanismi di controllo e la capacità delle istituzioni di prevenire gli abusi» Così Gabriella Capone, responsabile legalità Pd Grosseto.

«In provincia di Grosseto sono già emersi episodi nei quali cittadini stranieri sarebbero stati coinvolti in sistemi basati su documentazione fittizia e richieste di denaro. Nel 2025 la Procura di Grosseto ha chiuso un’indagine su presunti falsi contratti di locazione utilizzati per favorire pratiche relative ai permessi di soggiorno, con sei persone indagate. Dietro i numeri dell’immigrazione ci sono persone che arrivano in Italia cercando un lavoro e una prospettiva. Se qualcuno approfitta della loro vulnerabilità per chiedere denaro, promettere occupazioni inesistenti o costruire percorsi di sfruttamento, non possiamo limitarci a intervenire quando il danno è già avvenuto».

«Il punto politico, quindi, è capire dove il sistema può essere reso più trasparente, verificabile ed efficace. Questo significa controlli più puntuali, maggiore collaborazione tra le istituzioni competenti e strumenti capaci di intercettare preventivamente situazioni anomale. Ma significa anche tutelare le imprese che assumono regolarmente e i lavoratori stranieri che entrano legalmente nel nostro Paese».

«La legalità deve essere il punto di partenza comune. Non servono nuove guerre di slogan sull’immigrazione. Serve la capacità di governare i fenomeni, verificare ciò che non funziona e correggerlo. Da opposizione continueremo a chiedere controlli efficaci, procedure trasparenti e responsabilità chiare, senza trasformare un’inchiesta in un processo politico anticipato. La magistratura farà il proprio lavoro e accerterà eventuali responsabilità. Alla politica spetta invece un altro compito: interrogarsi sul funzionamento delle procedure e proporre soluzioni concrete. Perché governare non significa sostenere che tutto funziona. Significa avere la responsabilità di intervenire quando qualcosa può essere migliorato. La propaganda cerca un colpevole. La buona politica cerca una soluzione. Grosseto ha bisogno della seconda».