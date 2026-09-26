GROSSETO – Il Circolo Pattinatori 1951 Grosseto scrive domenica sera alle 18, alla pista Mario Parri di via Mercurio, una nuova pagina della sua storia, presentandosi nella Coppa Italia di serie B con la prima squadra, a distanza di otto anni da quel 2018/19 che segnò l’inizio della cavalcata Biancorossa verso la massima serie. I ragazzi di Massimo Mariotti, che si sedeva sulla panchina grossetana anche all’epoca, affrontano la Blue Factor Castiglione, in una partita che dovrebbe dare un’idea delle possibilità di Saavedra e compagni di dare il via a un nuovo corso.

Il C.P. Grosseto ha dichiarato apertamente di voler iniziare questo nuovo capitolo provando a vincere la Coppa Italia di serie B, obiettivo sicuramente alla portata con un organico che può contare su due superstar come Stefano Paghi e Pablo Saavedra, che nel 4° torneo Città di Grosseto hanno dimostrato di poter fare la differenza, una volta che si saranno calati in questa dimensione, per loro nuova.

Nella Coppa Italia di serie B il Grosseto ha ottenuto il miglior risultato nella stagione 2019-2020, con la seconda squadra, arrivando in semifinale, prima di venire eliminato da Vercelli. In quella squadra, guidata da Filippo Guerrieri, c’erano Tommaso Bruni in porta, il bomber Franco Polverini e altri veterani come Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Matassi e Nerozzi.

Nella competizione che sta per iniziare, mister Mariotti può contare sul promettente Squarcia in porta e sulla voglia di emergere di Giabbani, Perfetti, Giusti e Cardi e sull’esperienza di Bianchi e Bruzzi.Un cocktail di esperienza e gioventù che può insomma portare lontano.

Gratis i tifosi del Grifone. Quella di domenica sarà la prima delle tre gare che fanno parte di una bella iniziativa che unisce due amati sport cittadini, il calcio e l’hockey, grazie a una stretta di mano tra il consigliere Stefano Antonelli e il direttore marketing della Usg Maurizio Laudicino. Chi presenterà alla cassa del Pala Parri l’abbonamento o l’ultimo biglietto della gara dell’Us Grosseto potrà assistere gratuitamente all’incontro tra il Cp e il Castiglione. Nell’accordo sono comunque inserite anche le gare dell’11 ottobre (contro il Follonica) e del 25 ottobre (contro lo Startit Prato). Una curiosità: il Cp e l’Usg, oltre ai colori biancorossi, sono uniti dallo stesso fornitore di abbigliamento sportivo, Punto Sport di Luciano Luzzetti.

La rosa della serie B: portieri Luca Squarcia (2007), Elia Riva (2009); esterni Marco Bianchi (1997), Riccardo Bruzzi (1975), Samuel Cardi (2006), Mattia Giabbani (2006), Tommaso Giusti (2007), Aleksander Muntean (2010), Stefano Paghi (1994), Emanuele Perfetti (2004), Pablo Saavedra (1989), Edoardo Civitarese (2011).