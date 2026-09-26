CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è chiusa a Lignano Sabbiadoro la tre giorni del IX Destination Summit G20Spiagge, che ha riunito le principali destinazioni balneari italiane per discutere il futuro delle coste e il percorso verso il riconoscimento delle Comunità Marine.

Il convegno nazionale conclusivo, “Il mare è una città. Comunità Marine: governare il futuro delle coste italiane”, porta al centro del confronto la necessità di dotare i Comuni costieri ad alta intensità turistica di nuovi strumenti amministrativi e finanziari.

Il confronto, diretto da Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia, coinvolge sindaci, Governo, Parlamento, Regioni e rappresentanti dei settori produttivi.

Dal Summit arriva il sostegno esplicito delle Regioni e delle categorie economiche nazionali al percorso per il riconoscimento delle Comunità Marine, insieme all’attenzione del Governo e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

«Raccolgo l’appello emerso dal G20 sulle Comunità Marine e mi impegno a portare in Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni il tema, affinché si giunga a una mozione comune che porti a un iter rapido della legge per il riconoscimento delle Comunità Marine» comunica Sergio Bini, Assessore al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo indicato dal G20Spiagge è accompagnare l’iter parlamentare della proposta e arrivare a un quadro normativo capace di riconoscere la specificità delle città turistiche costiere.

«Noi vogliamo il riconoscimento di quello che ci spetta: nessun regalo, ma un ordinamento che risolva le difficoltà delle nostre città a fisarmonica. Non solo risorse, ma strumenti adeguati a governare i grandi flussi turistici», sottolinea Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge.

Il Destination Summit lascia così Lignano con una priorità precisa: portare avanti in Parlamento il percorso delle Comunità Marine, trasformando il confronto sviluppato dal Network in questi anni in un nuovo modello di governo delle principali destinazioni costiere italiane.

La tre giorni ha affrontato anche le trasformazioni che stanno cambiando il turismo balneare: gestione degli accessi nei luoghi sovraffollati, progettazione e rigenerazione dei fronti mare anche in risposta ai cambiamenti climatici, posizionamento delle destinazioni sui mercati internazionali del turismo di alta gamma, destagionalizzazione, accoglienza e sostenibilità.

Protagonista del confronto anche il Comune di Castiglione della Pescaia, presente al Summit con la propria esperienza di comunità marina e con l’obiettivo di portare al tavolo nazionale le esigenze e le prospettive di un territorio che, come le altre grandi destinazioni costiere, deve saper governare l’importante crescita dei flussi turistici durante la stagione estiva.

«Castiglione della Pescaia è tra i comuni fondatori del network del G20Spiagge – conclude la sindaca Elena Nappi – del quale il prossimo anno ricorrerà il decimo anniversario e sarebbe il regalo perfetto avere l’approvazione della legge che riconosce le comunità marine in questo compleanno speciale.

Un riconoscimento che sancirebbe non solo l’incessante lavoro fatto dai Sindaci dei comuni aderenti al G20Spiagge in questi 10 anni, ma soprattutto darebbe risposte ormai non più procrastinabili per continuare a dare servizi adeguati a frequentatori e cittadini delle nostre località».

Infine, come consuetudine del Summit, c’è stato il passaggio di testimone tra la comunità marina di Lignano Sabbiadoro, che ha ospitato il G20Spiagge, e la comunità marina di Taormina che sarà la sede dell’evento nell’ottobre del 2027.